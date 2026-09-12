Un brutal impacto con su guardameta manda al quirófano a Emanuel Mammana en Argentina

El fútbol argentino suele entregar batallas de alta intensidad donde los futbolistas se juegan el físico en cada jugada, pero hay ocasiones en las que la fatalidad se presenta de la manera más inesperada en el rectángulo verde y ahora tocó el turno del defensor del Vélez Sarsfield Emmanuel Mammana.

El zaguero terminó pagando los platos rotos de un terrible accidente en el área durante el accidentado empate a un gol frente a Newell’s Old Boys en Rosario. Lo que pintaba para ser un despeje de rutina se convirtió en una auténtica pesadilla para el recio zaguero.

"Terrible"



Porque Emmanuel Mammana sufrió la rotura de 7 costillas y una de ellas le perforó el pulmón en este choque: debió ser operado de urgencia y está internado. pic.twitter.com/ndGyPl4j5Z — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 12, 2026

Inclusive tuvo que ser trasladado a toda prisa en ambulancia para someterse a una cirugía de emergencia tras sufrir la fractura de varias costillas y un neumotórax que encendió de inmediato las alarmas en el banquillo de Liniers.

La jugada de la desgracia ocurrió apenas al arranque del segundo tiempo, cuando un cobro de tiro libre directo al corazón del área chica obligó al guardameta Tomás Marchiori a salir con las dos manos por delante para despejar el peligro con los puños.

Con la inercia de la jugada y las revoluciones a mil por hora, el arquero bético impactó de forma completamente involuntaria contra la humanidad de Mammana, provocando que el central cayera a las sábanas de inmediato con evidentes muestras de dolor.

Aunque el partido continuó por unos segundos, el silbante Nicolás Ramírez detuvo las acciones en cuanto el cuerpo médico ingresó al césped para estabilizar al jugador, metiendo el acelerador para trasladarlo al Sanatorio de la Mujer, donde los médicos tuvieron que colocarle un tubo de avenamiento pleural para retirarle el aire acumulado en los pulmones.

El parte médico oficial de la institución andaluza detalla que el zaguero se encuentra estable y bajo estricta observación en el área de cuidados intensivos, una medida de mera precaución mientras el cuerpo médico evalúa si será necesario que vuelva a pasar por el quirófano para acomodar los desplazamientos óseos en la parrilla costal.

Por lo pronto, el mandamás de Vélez Sarsfield, Fernando Berlanga, confirmó que acompañó al futbolista en su convalecencia y señaló que las próximas cuarenta y ocho horas serán cruciales para determinar si se autoriza su traslado a Buenos Aires o si es preferible dejarlo reposar en territorio rosarino para evitar complicaciones en su delicada evolución clínica.

?Emanuel Mammana estará de dos a tres meses afuera de las canchas



?En breve será trasladado en ? desde Rosario a Capital



? sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax



?El central de #Velez se encuentra estable pic.twitter.com/V3RjSzbRc5 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 12, 2026

Mientras el drama médico se apoderaba de los vestidores, el balón siguió rodando en una cancha que se tornó hostil para la causa del Fortín, pues la escuadra local se volcó con el cuchillo entre los dientes buscando sacar provecho del desconcierto defensivo.

La figura de Marchiori tuvo que vestirse de héroe al atajar de forma espectacular una pena máxima para mantener la ventaja provisional conseguida por Ronaldo Martínez en la primera mitad, pero el esfuerzo bético no alcanzó para amarrar el botín completo.

? Así abandonaba el campo de juego Emanuel Mammana, producto de un fuerte dolor causado luego de un choque con Tomás Marchiori.



? El defensor de #Vélez será trasladado a un hospital cercano para hacerse estudios. pic.twitter.com/okacGo7DAd — VÉLEZ LATE (@VelezLate) September 11, 2026

Sobre todo porque en el suspiro final Alan Soñora se inventó un golazo de tiro libre que decretó la igualada definitiva a un tanto, un resultado con sabor amargo para un equipo que pelea por meterse a los puestos de Copa Libertadores y que ahora tendrá que picar piedra sin uno de sus hombres de mayor confianza en la retaguardia.

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