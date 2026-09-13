El gobierno de Florida elaborará su propio listado de organizaciones terroristas

Ron DeSantis, gobernador de Florida, y su gabinete aprobaron una norma que rige la designación por parte del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida de grupos de Florida como organizaciones terroristas nacionales o extranjeras, esto al margen de las designaciones que pueda llevar a cabo la administración federal.

“Llevamos mucho tiempo interesados en este tema. Esto proporciona un marco adecuado para que el estado pueda tomar las medidas necesarias para defender a los habitantes de Florida contra actores hostiles y grupos terroristas”, expresó el mandatario del “Estado del Sol”.

De esta manera, la norma le asigna al jefe de Seguridad Interior del estado, actualmente Mark Glass, proponer por escrito cada designación.

En contraparte, cualquier organización señalada como terrorista dispondrá de una semana para ofrecer sus argumentos de defensa, pero solo podrá comparecer ante el gabinete si este lo autoriza.

En caso de aprobarse la designación de cualquier organización, en un plazo máximo de siete días, será publicada en el registro administrativo del estado y entrará en vigor 30 días después.

This morning we approved Florida’s terrorist-organization designation rule during our Florida Cabinet meeting.



We now have the process to name these groups, cut off taxpayer support, and hold those who bankroll them accountable. — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) September 11, 2026

A través de una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, James Uthmeier, fiscal general de Florida, elogió el avance logrado para sancionar a grupos que en cualquier momento podrían atentar en contra de la ciudadanía.

“Aprobamos la norma de Florida para designar organizaciones terroristas durante la reunión de nuestro Gabinete de Florida. Ahora contamos con el procedimiento para nombrar a estos grupos, retirarles el apoyo de los contribuyentes y exigir responsabilidades a quienes los financian”, escribió.

Hasta el momento, más de 90 organizaciones extranjeras han sido incluidas en el listado del gobierno federal donde figura a la cabeza los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Noreste y del Golfo, seguidos por la banda venezolana Tren de Aragua, y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

No obstante, un par de meses atrás, Ron DeSantis pidió que el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), la Hermandad Musulmana y el movimiento antifascista conocido como Antifa, también fueran anexadas a la controversial relación de organizaciones terroristas.

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