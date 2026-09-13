Trump pide a Ucrania dejar de atacar refinerías en Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que habló con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para pedirle que deje de atacar refinerías de Rusia porque está provocando “una escasez de diésel”. Desde hace semanas, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan la infraestructura económica rusa, como parte de su estrategia de defensa tras la agresión a gran escala lanzada por el régimen de Moscú en 2022.

“Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que dejar de impactar el combustible diésel en Rusia. Que vaya contra otros objetivos, pero no contra el combustible diésel, porque está provocando una escasez de diésel”, sostuvo Trump antes de un partido de golf en Irlanda, donde se encuentra de visita. “Esto no lo está provocando Medio Oriente, lo está causando lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania”, añadió el presidente republicano.

En sus declaraciones, Trump parece restar importancia al bloqueo del estrecho de Ormuz provocado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El mandatario estadounidense se pronunció luego de que Zelenski informara sobre ataques ucranianos contra dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones rusas de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2. El mandatario estadounidense dijo que estos ataques “dañan al mundo”. “No queremos que ataque al combustible diésel”, agregó.

Escasez en Rusia

El Ejército ucraniano también informó de un ataque contra una planta en la ciudad rusa de Toliatti, en la región de Samara, que es una de las mayores del complejo petroquímico ruso, según las informaciones de su página web. Según el Estado mayor del Ejército ucraniano, el caucho sintético allí fabricado se emplea, entre otros fines, para la producción de combustible sólido para misiles tácticos y balísticos.

Estos bombardeos ucranianos, diarios y sistemáticos, han llevado los niveles de refinado de crudo a sus peores cifras en 20 años en Rusia, donde muchas estaciones de combustible sencillamente han debido cerrar, mientras que otras venden cantidades limitadas dado que el abastecimiento es limitado. Las filas para comprar gasolina o diésel son ya parte de la vida diaria en Rusia.

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