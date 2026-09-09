Trump afirma que el odio entre Putin y Zelenski frena un acuerdo de paz en Ucrania en 2026

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que Rusia está dispuesta a buscar un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania, pero señaló que la relación entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy representa el principal obstáculo para alcanzar la paz.

Trump hizo las declaraciones antes de abordar el Air Force One rumbo a Dallas, un día después de sostener una llamada telefónica con Putin. El mandatario estadounidense describió la conversación como “gran” y dijo que percibe disposición del Kremlin para negociar.

“Tuvimos una gran conversación. Él (Putin) quiere llegar a un acuerdo, y si Zelenski también quiere hacerlo, sería algo muy bueno”, afirmó Trump ante periodistas.

Cuando se le preguntó qué está impidiendo un acuerdo entre Moscú y Kiev después de más de cuatro años de guerra, Trump respondió que el problema es principalmente personal.

“El problema radica en que dos personas se odian”, dijo. “Creo que, más que nada, se trata de dos personas que se odian”, agregó el presidente, quien aseguró que ambos líderes están cansados del conflicto y que “demasiada gente está muriendo” diariamente. Trump ha insistido durante meses en que Putin tiene interés en terminar la guerra, aunque funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos mantienen dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno ruso.

"Can you tell us about your conversation with President Putin?"@POTUS: "We had a great conversation. He is wanting to make a deal ? and if Zelensky is wanting to make a deal, that'd be very nice."



"What is the holdup?"@POTUS: "The holdup is two people that hate each other." pic.twitter.com/w75FcWAPLW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 9, 2026

Negociaciones avanzan, pero persisten diferencias

La llamada entre Trump y Putin ocurrió después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajaran a Moscú y Kiev para mantener reuniones destinadas a buscar una salida al conflicto. El secretario de Estado Marco Rubio calificó esas conversaciones de “sustanciales” y señaló que durante las próximas semanas podrían establecerse directrices para intentar reanudar formalmente las negociaciones.

Desde Moscú, el Kremlin confirmó que Trump pidió a Putin poner fin “pronto” a la guerra y señaló que existe respaldo a la posibilidad de celebrar una reunión tripartita entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Sin embargo, también aclaró que la llamada hoja de ruta mencionada por Rubio todavía es una propuesta.

Zelenskyy ha dicho que cualquier acuerdo debe garantizar una paz justa y evitar que Rusia tenga la posibilidad de reanudar sus ataques. El mandatario ucraniano también indicó que podría reunirse con Trump a finales de septiembre.

Mientras las gestiones diplomáticas continúan, los combates no han cesado. Rusia reanudó ataques contra Kiev durante las conversaciones del fin de semana, con un saldo de al menos dos personas muertas. Trump prometió durante su campaña terminar la guerra en su primer día en la Casa Blanca, pero posteriormente reconoció que conseguirlo ha resultado mucho más complicado de lo previsto y calificó aquella promesa como “figurativa” o una “exageración”.

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