Arrestan a pasajera tras desnudarse y realizar actos indecentes durante vuelo de American Airlines

Una pasajera fue detenida después de presuntamente desnudarse y protagonizar un incidente de conducta indecente frente a otros viajeros durante un vuelo de American Airlines que se dirigía a Miami.

El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre de 2025 a bordo del vuelo 1779, que salió del Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, en Maryland, con destino al Aeropuerto Internacional de Miami.

El Airbus A319 despegó poco después de las 9:00 p. m., casi dos horas después de su horario programado, y aterrizó en Miami aproximadamente a las 11:23 p. m., de acuerdo con datos públicos de seguimiento de vuelos.

Durante el trayecto, los asistentes de vuelo alertaron a la tripulación de cabina sobre el comportamiento de una pasajera que viajaba en la fila 9.

La tripulación pidió la intervención de las autoridades

Un registro del sistema de comunicaciones de la aeronave, citado por medios especializados, señala que la jefa de los asistentes de vuelo informó que una mujer en el asiento 9D se había quitado toda la ropa y había realizado actos considerados indecentes a la vista de otros pasajeros.

El incidente fue comunicado al Centro de Operaciones Integradas de American Airlines, y se solicitó que las autoridades policiales fueran notificadas.

La tripulación continuó el vuelo hasta Miami y no fue necesario desviarlo a otro aeropuerto.

El avión llegó a la puerta D2 de la Terminal N, donde agentes de la ley ya esperaban para intervenir.

La pasajera fue puesta bajo custodia después del aterrizaje.

No se ha informado qué medidas específicas tomó la tripulación mientras el avión permanecía en el aire ni si fue necesario restringir físicamente a la mujer.

El vuelo continuó hasta Miami

El incidente no provocó un desvío del avión, que completó su trayecto desde Maryland hasta Florida.

Los registros de comunicaciones muestran que la tripulación consideró que el comportamiento debía ser reportado a la aerolínea y a las autoridades.

Las circunstancias exactas que llevaron a la conducta de la pasajera tampoco han sido divulgadas.

Hasta el momento de la información proporcionada, no se habían dado a conocer públicamente detalles sobre posibles cargos específicos contra la mujer ni sobre una eventual audiencia judicial.

American Airlines no había emitido comentarios adicionales sobre el incidente.

Otro pasajero fue detenido días antes

El caso ocurrió pocos días después de otro incidente protagonizado por un pasajero de American Airlines.

El 6 de septiembre, Layne Arthur Lundeen, de 67 años, fue detenido después de un altercado durante un vuelo que viajaba de Dallas, Texas, a Newark, Nueva Jersey.

Según reportes citados por medios estadounidenses, Lundeen habría comenzado a gritarle al pasajero que estaba sentado junto a él y posteriormente habría realizado comentarios racistas y homofóbicos.

Testigos dijeron que el hombre parecía estar ebrio.

La situación escaló cuando presuntamente empujó a una pasajera y mordió a uno de los hombres que intentaban intervenir. Otros viajeros ayudaron a contenerlo y, según los reportes, utilizaron cinta adhesiva para sujetarlo al asiento.

Lundeen fue puesto bajo custodia por cargos estatales y también se contemplaba la posibilidad de cargos federales.

American Airlines confirmó que ese vuelo fue desviado debido a un “cliente disruptivo” y señaló que la seguridad de pasajeros y empleados era su principal prioridad.

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