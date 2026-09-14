Cristian Castro acompañó a Carin León en su último show en The Sphere

El recinto The Sphere de Las Vegas fue testigo de un encuentro entre el regional mexicano y la balada pop. Para el cierre de su exitosa residencia de conciertos titulada “De Sonora para el Mundo”, Carin León sorprendió al público al presentar como invitado especial a Cristian Castro.

La aparición del intérprete de “Azul” se dio solo un día después de que este bromeara en su propio espectáculo agradeciendo a los asistentes por “no ir a ver a Carin León”. Lo que parecía una broma resultó ser la antesala de una gran sorpresa para los fanáticos de ambas estrellas.

Durante la velada, el intérprete sonorense no escatimó en elogios para recibir al cantante romántico. “Maestrazo mío y maestrazo de todos… Decir tu nombre es hablar de México, es hablar de música, es hablar de virtuosismo y de grandes seres humanos. ¡Primera vez que me siento nervioso!”, expresó Carin León visiblemente emocionado ante un público que ovacionó al “Gallito Feliz”.

Ajustado a la estética de la noche, Cristian Castro subió al escenario luciendo jeans café, botas y un sombrero de texano, haciendo un guiño de respeto a la cultura del regional. Juntos hicieron vibrar la icónica esfera inmersiva al unir sus voces en clásicos de la música en español como “Yo Quería”, “Azul” y “No Podrás”, los cuales fueron coreados a todo pulmón por las miles de personas presentes.

La presentación de Cristian Castro fue la culminación de una serie de espectáculos que tuvieron lugar entre el 4 y el 13 de septiembre. A lo largo de estos días, la residencia “De Sonora para el Mundo” contó con la participación de figuras de primer nivel de la música mexicana, entre los que destacaron Pepe Aguilar, Lupe Esparza (líder del grupo Bronco) y la agrupación pop Reik, quienes abrieron el escenario esa misma noche con temas adaptados a la tecnología sonora del lugar.

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