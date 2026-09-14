macOS 27 Golden Gate ya está disponible y así cambia tu MacBook con una Siri mucho más inteligente
Apple estrena una gran actualización para sus computadoras con IA más útil, mejoras visuales, automatizaciones y novedades para Safari, Mail y Fotos.
macOS 27 Golden Gate ya está aquí para darle una vuelta importante a la experiencia del Mac. La actualización llega con una Siri mucho más capaz, automatizaciones por lenguaje natural, retoques visuales en Liquid Glass y mejoras que se notan en tareas cotidianas como buscar correos, mover archivos o trabajar con varias ventanas.
macOS 27 Golden Gate pone la IA en el centro de tu MacBook
El gran protagonista de macOS 27 Golden Gate es Siri AI. Apple quiere que deje de sentirse como un asistente para comandos rápidos y pase a funcionar como una herramienta más útil para trabajar, investigar, organizar ideas y resolver pequeñas tareas sin romper el ritmo frente a la pantalla.
Desde Spotlight se puede invocar la opción para consultar a Siri y hacer preguntas abiertas. La idea es bastante clara. Puedes pedirle que encuentre una nota antigua, localice un correo perdido entre cientos de mensajes, recupere una foto concreta o te ayude a estructurar un texto. También puede consultar información en internet para ofrecer respuestas actualizadas, algo especialmente interesante para quienes usan el MacBook para estudiar, crear contenidos o preparar reuniones.
Siri AI estrena además una aplicación propia que reúne las conversaciones. Eso permite retomar una consulta comenzada en otro momento, fijar los chats importantes y convertir el asistente en una especie de espacio de trabajo rápido. La integración con Mensajes, Música y Recordatorios también apunta a un uso más natural. Por ejemplo, se podrá corregir un mensaje recién enviado o añadir una canción a una playlist con una petición en lenguaje cotidiano.
Una de las funciones con más potencial es la Inteligencia Visual. Basta con realizar una captura de pantalla de una imagen, una página o un PDF para preguntar a Siri qué aparece ahí, buscar información relacionada o solicitar una acción. Para un periodista, estudiante o creador que vive entre documentos, capturas y pestañas abiertas, es una función que puede ahorrar bastantes clics.
La escritura también recibe un empujón. Siri puede generar borradores, revisar textos y adaptarse al tono, la puntuación y la forma de redactar del usuario en apps como Mail y Mensajes. Conviene tomarlo como un apoyo editorial y no como un piloto automático. La mejor parte sigue siendo que permite arrancar más rápido cuando una idea todavía está verde.
Las novedades de macOS 27 que vas a notar cada día
Golden Gate no se queda en la inteligencia artificial. Apple también ha afinado la interfaz y varias aplicaciones clave para que el sistema se sienta más ágil. Liquid Glass recibe un acabado con mayor contraste, refracción más uniforme, ventanas renovadas, barras laterales de borde a borde e iconos rediseñados en la barra de menús. Incluso hay un control deslizante para ajustar la intensidad del efecto visual hasta lograr un aspecto más transparente o más tintado.
Safari gana dos funciones muy prácticas. Las pestañas pueden agruparse automáticamente por tema, lo que ayuda muchísimo cuando una investigación termina con decenas de sitios abiertos. También llega una herramienta de avisos para seguir cambios en una web, como la bajada de precio de un portátil, el regreso a stock de un accesorio o la actualización de un producto que estás siguiendo. Es una mejora pequeña sobre el papel, aunque muy útil para compras, coberturas tecnológicas y comparativas.
Mail mejora sus búsquedas gracias a un sistema que prioriza los resultados más relevantes. Encontrar aquel correo con una factura, un código de reserva o una nota de prensa debería ser bastante menos frustrante. Calendario, por su parte, permitirá crear y editar eventos con una descripción sencilla. Escribir algo como “reunión con el equipo mañana a las 10” bastará para comenzar a organizar la agenda sin rellenar cada campo a mano.
Los usuarios que editan imágenes también encontrarán novedades interesantes. Fotos incorpora reencuadre espacial, una función para ampliar el área visible de una imagen y una herramienta Limpiar mejorada para eliminar objetos de mayor tamaño. Image Playground amplía sus posibilidades para crear y transformar imágenes mediante descripciones, incluso con estilos fotorrealistas.
Atajos se vuelve más accesible gracias a la posibilidad de describir la automatización que necesitas. En lugar de construirla acción por acción, puedes explicar el resultado esperado y dejar que el sistema encadene tareas entre distintas apps. Es una novedad con mucho recorrido para automatizar flujos sencillos, desde preparar archivos hasta organizar tareas repetitivas.
También hay mejoras en AirDrop, navegación por servidores de red y carga de la página inicial de Safari. Apple promete una experiencia más rápida y fluida, especialmente valiosa en equipos con algunos años a sus espaldas. Golden Gate suma compatibilidad con monitores ultraanchos de mayor resolución, como paneles 5K a 120 Hz, además de conservar la distribución de pantallas externas al reconectarlas.
Mac compatibles y cómo descargar macOS 27 Golden Gate
La gran condición de macOS 27 Golden Gate es que deja atrás por completo los Mac con procesadores Intel. La actualización requiere un chip Apple Silicon, por lo que los equipos con M1 y generaciones posteriores siguen dentro del ciclo de soporte.
Estos son los modelos compatibles anunciados por Apple
- MacBook Neo de 2026
- MacBook Air con chip de Apple de 2020 en adelante
- MacBook Pro con chip de Apple de 2020 en adelante
- iMac con chip de Apple de 2021 en adelante
- Mac mini con chip de Apple de 2020 en adelante
- Mac Studio de 2022 en adelante
- Mac Pro de 2023
Para comprobar el modelo de tu equipo, abre el menú de Apple y entra en “Acerca de esta Mac”. Ahí podrás ver el año y el procesador. Si aparece Apple M1, M2, M3, M4, M5 o una variante Pro, Max o Ultra, tu Mac entra en la lista compatible.
Antes de actualizar, vale la pena crear una copia de seguridad con Time Machine, verificar que tienes espacio libre suficiente y conectar el MacBook a la corriente. Después, el proceso es muy sencillo. Ve a Ajustes del Sistema, entra en General y abre Actualización de software. El Mac buscará macOS 27 Golden Gate y mostrará la opción para descargar e instalar.
La descarga puede tardar dependiendo de tu conexión, mientras que la instalación requiere varios reinicios. Lo más sensato es hacerlo cuando no necesites el equipo durante un rato. Tras actualizar, revisa también las actualizaciones de tus aplicaciones más importantes, sobre todo si trabajas con herramientas de edición, utilidades antiguas o software profesional.
Golden Gate representa una etapa nueva para macOS. La mezcla de Siri AI, automatización, mejoras visuales y ajustes de rendimiento convierte la actualización en una de esas versiones que prometen cambiar bastante más que el fondo de pantalla.
Sigue leyendo:
• Así es la MacBook Pro más cara y poderosa que Apple ha creado
• MacBook Neo vs MacBook Air M5: cómo saber cuál de las dos realmente te conviene en 2026
• 5 ajustes iniciales que debes configurar en tu MacBook para optimizarla