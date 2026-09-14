Orden de Trump sobre el voto por correo es nuevamente suspendida

Este domingo en la noche, el juego del distrito de Washington D.C., Carl Nichols, ordenó suspender la orden emitida por el presidente Donald Trump el pasado 21 de agosto que frenaba el voto por correo.

Esta decisión fue tomada cuando la Corte Suprema se prepara para pronunciarse sobre un fallo previo dictado por la jueza Indira Talwani en Boston.

El magistrado Nichols lo que busca es saltarse las nuevas exigencias que dañen el conteo de los votos en las próximas elecciones de medio término.

Nichols declaró que “los demandantes han demostrado que, de no emitirse una orden judicial, existe un mayor riesgo de que un número significativo de votos por correo o en ausencia, que de otro modo serían válidos, no se contabilicen en las próximas elecciones (…) El público tiene un gran interés en garantizar que eso no suceda”, esto para NBC News.

En mayo, el magistrado rechazó emitir una orden judicial porque consideró que la demanda se había presentado muy pronto.

Estas nuevas regulaciones del Servicio Postal nacen de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump anunció a principos de este año. Pero, los funcionarios apuntan que es imposible poder realizar todos los cambios de cara a las próximas elecciones generales.

Actualmente ya se están enviando boletas por correo en al menos: Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras otros estados las comenzarían a distribuir la semana que viene.

Donald Trump ha tenido en la mira al voto por correo por mucho tiempo, culpandolo por ser el presunto culpable de su derrota en 2020 contra el expresidente Joe Biden. Trump apunta que esto es utilizado como una vía de fraude, aunque él ha practicado este método de votación.

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