Pareja de Tennessee es acusada de obligar a un joven con autismo a vivir en un cobertizo sin baño ni electricidad

Una pareja de Tennessee fue acusada de obligar a un joven de 18 años con autismo a vivir durante meses en un cobertizo ubicado detrás de su vivienda, sin electricidad, agua corriente ni baño, según las autoridades.

Amanda Sewell, de 38 años, madre del joven, y su pareja, Brandon Cox, de 33, enfrentan cada uno un cargo de negligencia de un cuidador hacia un adulto vulnerable, de acuerdo con registros judiciales del condado de Cheatham.

Ambos fueron ingresados en la cárcel del condado de Cheatham y posteriormente quedaron en libertad bajo fianza. El caso fue abierto el miércoles.

El joven pidió ayuda a las autoridades

La Oficina del Sheriff del condado de Cheatham acudió a una vivienda después de que el joven solicitara ayuda, informó WKRN, afiliada local de ABC.

El adolescente explicó a los agentes que había estado viviendo en el cobertizo desde febrero, cuando cumplió 18 años.

Según las autoridades, el lugar no contaba con condiciones básicas para ser utilizado como vivienda. Los investigadores encontraron basura y muy poca ropa de cama durante una inspección.

El joven también habría tenido que utilizar una bolsa como baño.

En determinado momento, tuvo que ser trasladado a un hospital debido a una deshidratación, según el reporte de la televisora.

Los agentes finalmente retiraron al joven de la propiedad y señalaron que fue llevado a un lugar seguro.

Le habrían cortado la electricidad

Las autoridades dijeron que Sewell reconoció que su hijo se había mudado al cobertizo después de no conseguir empleo.

Según la declaración atribuida a la mujer, ella decidió quitarle la electricidad como una forma de presionarlo para que encontrara trabajo.

El corte de energía habría dejado al joven sin ventilador ni aire acondicionado durante días, incluso cuando las temperaturas exteriores alcanzaban los 93 grados Fahrenheit, unos 34 grados Celsius.

Los investigadores también señalaron que el joven recibía comida a través de una ventana y que se le habría indicado que bebiera agua de una manguera.

Además, según las autoridades, el joven tenía restricciones para entrar en la vivienda principal cuando Cox se encontraba allí. Los investigadores encontraron que incluso se habían retirado los pomos de algunas puertas traseras de la casa.

La pareja deberá comparecer ante un juez

Sewell y Cox enfrentan el mismo cargo relacionado con el presunto abandono y negligencia del joven.

Ambos ya fueron liberados bajo fianza mientras continúa el proceso judicial.

La próxima audiencia está programada para el 25 de noviembre, de acuerdo con los registros del condado de Cheatham.

Las acusaciones presentadas contra la pareja aún deben ser resueltas ante un tribunal.

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