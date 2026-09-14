¿Qué me pasa? Casi 4 de cada 10 hispanos en EE.UU. ya se lo preguntan a la IA

Consultar síntomas, intentar entender un resultado de laboratorio o buscar información sobre un tratamiento ya no empieza necesariamente en Google o en el consultorio médico. Cada vez más personas en Estados Unidos están recurriendo a los chatbots de inteligencia artificial para resolver dudas relacionadas con su salud. Y, entre los hispanos, el fenómeno es especialmente fuerte.

Un nuevo estudio del Pew Research Center revela que el 39% de los adultos hispanos en Estados Unidos utiliza chatbots de inteligencia artificial por al menos una razón médica o relacionada con la salud. La proporción supera el promedio nacional, que se ubica en 34%.

La investigación fue realizada entre 3,488 adultos estadounidenses entre el 22 y el 28 de junio de 2026.

Para qué usan los estadounidenses los chatbots de IA en temas de salud

La rapidez aparece como la principal ventaja. Según Pew Research Center, 28% de los adultos estadounidenses dijo utilizar estos sistemas para obtener información de salud rápidamente. Pero las consultas van bastante más allá de una pregunta general. El 25% afirma recurrir a chatbots para intentar determinar qué puede estar causando determinados síntomas.

Otros motivos frecuentes son:

22% busca información médica a bajo costo o sin costo.

22% consulta sobre posibles tratamientos.

22% quiere entender mejor un diagnóstico recibido de un médico.

20% los utiliza para interpretar resultados de laboratorio.

18% pregunta sobre cuestiones de las que le resultaría incómodo hablar con otra persona.

15% recurre a ellos para decidir si debería acudir a un médico.

En total, 34% de los adultos estadounidenses dijo utilizar chatbots de IA por al menos uno de estos motivos relacionados con la salud, de acuerdo con Pew.

Crece el uso de la IA para temas de salud entre los hispanos en EE.UU. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Los hispanos los usan más que el promedio de Estados Unidos

Las diferencias entre grupos demográficos son considerables. Mientras que el 29% de los adultos blancos no hispanos utiliza chatbots para consultas de salud, la cifra llega a 35% entre los adultos afroamericanos y a 39% entre los hispanos. Entre los adultos asiático-estadounidenses encuestados en inglés alcanza el 56%.

La edad también pesa. El uso llega al 44% entre las personas de 18 a 29 años y al 40% entre quienes tienen entre 30 y 49 años. Después disminuye: 32% entre los adultos de 50 a 64 años y apenas 17% entre los mayores de 65.

También aparece una brecha relacionada con los ingresos y la educación: las personas con mayores ingresos y aquellas con título universitario son considerablemente más propensas a recurrir a estas herramientas.

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La mayoría considera útil la información que recibe

Otro dato del estudio ayuda a explicar por qué estos servicios continúan ganando terreno. Entre quienes utilizan chatbots para cuestiones de salud, 47% considera que la información obtenida es extremadamente o muy útil. Otro 48% la describe como “algo útil”.

Eso significa que, sumadas ambas categorías, alrededor del 95% de los usuarios encuentra algún grado de utilidad en las respuestas recibidas. Solo 5% considera que la información es poco útil o nada útil.

Pero encontrar una respuesta útil no significa necesariamente que esa información sustituya un diagnóstico profesional. Los chatbots pueden ayudar a interpretar conceptos o preparar preguntas para una consulta, pero una respuesta generada por IA no incluye necesariamente un examen físico, una historia clínica completa ni todas las variables que un profesional utiliza para evaluar a un paciente.

La privacidad, uno de los puntos más delicados

Hay otro aspecto que conviene tener en cuenta antes de escribir información médica personal en un chatbot: los datos de salud no siempre están protegidos de la misma manera que la información que una persona comparte con su médico.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) explica que las normas federales de privacidad HIPAA protegen la información médica cuando es manejada por determinadas entidades reguladas, como proveedores de salud y aseguradoras.

Sin embargo, esas protecciones generalmente no se aplican de la misma forma a la información que una persona introduce voluntariamente en aplicaciones de consumo que no son operadas por una entidad cubierta por HIPAA.

La propia encuesta de Pew muestra esa preocupación. Entre quienes utilizan chatbots para salud, 29% dice sentirse muy o extremadamente cómodo compartiendo información médica personal con ellos y 42% se siente algo cómodo. En cambio, 26% asegura sentirse poco o nada cómodo.

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IA y salud: una herramienta que cada vez más personas incorporan

Los datos reflejan un cambio importante en la forma en que los estadounidenses buscan información médica.

La IA ya no se utiliza solamente para escribir textos, resumir documentos o responder preguntas generales. Para millones de personas se está convirtiendo también en una primera parada cuando aparecen síntomas, llega un resultado de laboratorio o surge una duda sobre un diagnóstico.

Entre los hispanos de Estados Unidos, con casi 4 de cada 10 adultos recurriendo ya a estas herramientas para cuestiones de salud, la tendencia es incluso más pronunciada que en el conjunto de la población.

La facilidad de acceso y el bajo costo ayudan a entender el crecimiento. Pero también abren una nueva pregunta: no solo qué puede responder un chatbot sobre nuestra salud, sino cuánta información personal estamos dispuestos a entregarle para obtener esa respuesta.

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