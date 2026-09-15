Adolescente de Kentucky acusado de matar a un bebé que debía cuidar

Un joven de Kentucky fue acusado de matar a un bebé de 11 meses que estaba bajo su cuidado mientras el padre del niño se encontraba trabajando, informaron las autoridades.

Elijah Drew Mayes, de 19 años, enfrenta cargos por asesinato, abuso criminal en primer grado, manipulación de evidencia física y abuso de un cadáver por la muerte de Grayson Walton.

La Policía de Central City informó que los agentes acudieron alrededor de las 5:10 p. m. del 12 de septiembre a una vivienda en la cuadra 800 de Harrison Avenue, tras recibir un reporte de una alteración.

Al llegar, los oficiales hablaron con el padre de Grayson, quien explicó que el bebé debía estar bajo el cuidado de Mayes mientras él trabajaba.

La primera versión sobre el paradero del bebé no coincidió con la investigación

Según la policía, Mayes inicialmente aseguró que otra persona había recogido al niño.

Durante una entrevista en el lugar, el joven dijo a los agentes que una amiga de la familia había recogido a Grayson alrededor de las 10:00 p. m. del 11 de septiembre.

Los investigadores localizaron a esa mujer y hablaron con ella. La supuesta cuidadora negó haber recogido al bebé, lo que llevó a las autoridades a continuar con las entrevistas.

Un familiar de Grayson también proporcionó información relevante. Dijo a los investigadores que la última vez que había visto al niño fue alrededor de las 10:00 p. m. del viernes, cuando estaba con Mayes en una vivienda de la cuadra 300 de Hillview Street, en Cleaton.

Los investigadores solicitaron una orden para registrar la vivienda de Harrison Avenue y un vehículo que se encontraba en el lugar.

Durante la inspección, los agentes encontraron lo que identificaron como metanfetamina dentro de la vivienda.

Posteriormente, obtuvieron una segunda orden de registro para una casa y un vehículo ubicados en Hillview Street, a unos cuatro kilómetros de distancia.

Fue allí donde encontraron a Grayson muerto dentro de la vivienda.

Las autoridades no han informado cómo murió el bebé ni han divulgado otros detalles sobre sus lesiones.

Mayes enfrenta cinco cargos

Después del hallazgo, Mayes fue detenido y trasladado al Centro de Detención del condado de Muhlenberg.

Además de los cargos relacionados con la muerte del menor, enfrenta un cargo por posesión de una sustancia controlada.

Hasta el momento no se había informado cuándo deberá comparecer ante un juez.

La investigación continúa y cuenta con la participación de varias agencias policiales federales, estatales y locales.

Las autoridades aún trabajan para establecer qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de Grayson y determinar todas las circunstancias del caso.

Sigue leyendo:

· Hay al menos 19 personas muertas o desaparecidas tras explosión en fábrica militar de Tennessee

· Explosión en fábrica de Tennessee deja varios muertos y personas desaparecidas