Enfrentamiento entre soldados y sicarios dejó al menos 7 muertos en Nuevo León

Un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y personal de la Defensa contra un grupo de civiles armados dejó un saldo preliminar de siete personas abatidas y dos detenidas en el municipio de General Treviño, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 14 de septiembre, cuando elementos de Fuerza Civil, en coordinación con personal de la Defensa, realizaban labores de inteligencia y patrullajes estratégicos en el municipio. Durante el operativo detectaron varios vehículos en los que viajaban personas armadas.

De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades, los ocupantes de los vehículos habrían iniciado una agresión con armas de fuego al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad.

Los efectivos repelieron el ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos en el que siete de los presuntos agresores murieron y otros dos fueron detenidos.

Tras el enfrentamiento fueron incautadas siete armas de fuego, diversos cartuchos y equipo táctico. Además, dos vehículos utilizados por los agresores terminaron calcinados, según informaron medios como el semanario Proceso.

Enfrentamiento en General Treviño: 7 decesos.

Los festejos patrios han sido cancelados en el municipio luego de un choque entre Fuerza Civil y presuntos delincuentes.



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Los elementos de Fuerza Civil y de la Defensa que participaron en el operativo fueron reportados ilesos. Tampoco se informó de personas ajenas al enfrentamiento lesionadas ni de daños a vehículos de civiles.

Refuerzan la seguridad en la zona

Después de la confrontación fue activado el Operativo Muralla, estrategia de seguridad en la que participan Fuerza Civil y corporaciones federales.

También se desplegaron más elementos de seguridad y se realizaron vuelos de reconocimiento para reforzar la vigilancia en el área.

Personal de Protección Civil acudió para atender el incendio de los vehículos, mientras agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se trasladaron al sitio para realizar las primeras investigaciones y recabar evidencias.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a las siete personas abatidas ni han confirmado si peretenecían una organización criminal específica.

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