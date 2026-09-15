Más de 100 militares de EE.UU. cruzarán la frontera mexicana con armamento para un ejercicio conjunto

El Senado de México aprobó el ingreso con armamento al país de 139 integrantes del Ejército de Estados Unidos que realizarán un ejercicio conjunto con soldados mexicanos, del 20 al 30 de septiembre, en el estado de Chihuahua.

La solicitud, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y “considerada como de urgente resolución”, fue avalada con 75 votos a favor, según indicó el Senado en un comunicado.

El denominado “Ejercicio Especializado Conjunto” se llevará a cabo durante diez días en el Centro Nacional de Adiestramiento, de Santa Gertrudis, Chihuahua.

“La actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de México, a través de la planificación y ejecución de operaciones militares”, apuntó la nota.

? Por unanimidad, con 75 votos a favor, se concede autorización para permitir el ingreso de tropas extranjeras a fin de que participen en el “Ejercicio Especializado Conjunto” que se realizará en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento, Santa Gertrudis,? — Senado de México (@senadomexicano) September 14, 2026

Los 139 militares de la 101/a División Aerotransportada del Ejército de EE.UU. ingresarán a territorio mexicano “con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea”, agregó.

El Senado aseguró que el ejercicio se realizará “bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación”.

Finalmente, señaló que la actividad contribuirá a fortalecer la preparación individual y colectiva, así como a perfeccionar los mecanismos de cooperación militar bilateral.

Esta no es la primera autorización de este tipo en años recientes en México. En julio de 2025, 120 militares de EE.UU. participaron en un ejercicio de adiestramiento en el mismo complejo militar de Santa Gertrudis, Chihuahua; y entre abril y mayo, otros 11 soldados estadounidenses estuvieron allí.

La autorización se produce además tras el choque político entre el gobierno federal y el de Chihuahua, después de la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos tras un operativo antidroga en abril pasado.

El caso abrió una nueva polémica sobre soberanía y cooperación bilateral, después de que el Gobierno federal aseguró que no fue informado de la participación de agentes de EE.UU.

Con información de EFE.

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