México autorizó el ingreso de 96 marines de EE.UU. para labores de adiestramiento

El Senado de México aprobó el ingreso al país de 96 elementos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos para participar en actividades de adiestramiento con la Secretaría de Marina (Semar), como parte de ejercicios militares programados en 2026.

De acuerdo con medios como El Universal, la autorización fue avalada por mayoría en el pleno del Senado, y contempla que los militares estadounidenses ingresen con armamento, equipo y aeronaves para llevar a cabo ejercicios conjuntos.

Los 96 marines llegarán de forma escalonada entre mayo y agosto de 2026, con el objetivo de compartir tácticas, técnicas y procedimientos con fuerzas mexicanas.

Una parte del contingente participará en el “Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026”, que se realizará del 8 al 30 de mayo en instalaciones de la Semar en Campeche.

El despliegue incluye distintos grupos que arribarán en fechas específicas, algunos mediante vuelos comerciales y otros a bordo de aeronaves militares tipo C-130 Hércules, transportando equipo táctico.

Además del grupo principal de marines, el Senado autorizó el ingreso de una delegación de 23 elementos del equipo 8 de los Navy SEALs, quienes participarán en actividades de capacitación especializada.

Según informó el diario El Financiero, estas acciones buscan reforzar la cooperación bilateral y mejorar la preparación técnica de las fuerzas armadas mexicanas ante distintos escenarios operativos.

El Senado justificó la medida como parte de los mecanismos de colaboración internacional en materia de defensa, destacando que los ejercicios se realizan bajo supervisión y con fines exclusivamente de entrenamiento.

La autorización se suma a otros permisos recientes para el ingreso temporal de personal militar estadounidense a México, en el marco de ejercicios conjuntos y preparación ante eventos internacionales, como el Mundial de 2026.

Aunque estas decisiones suelen generar debate político, el gobierno federal ha sostenido que se trata de colaboraciones limitadas, sin funciones operativas directas, enfocadas en capacitación y fortalecimiento institucional.

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