Vinicius Junior hace pública su autocrítica: “No puedo fallar tantas”

Vinicius Junior reconoció públicamente su falta de efectividad después de la victoria del Real Madrid por 2-3 ante el Elche en el Martínez Valero. El delantero brasileño terminó el encuentro sin marcar y admitió que debe aprovechar mejor las oportunidades que genera, aunque confió en que los goles volverán a aparecer.

“Los goles van a volver… no puedo fallar tantas. Domingo hay más (su equipo se mide al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano). ¡Hala Madrid!”, publicó el jugador en su cuenta oficial de Instagram.

La próxima oportunidad llegará ante el Atlético de Madrid. El Real Madrid visitará el estadio Metropolitano el domingo, en un partido en el que Vinicius buscará cambiar una estadística que refleja sus dificultades frente al arco durante este comienzo de temporada.

El brasileño ha conseguido apenas un gol en siete partidos disputados. Frente al Elche permaneció sobre el terreno de juego hasta el minuto 68 y terminó con cinco remates, aunque solamente uno de ellos encontró dirección hacia los tres palos.

La producción ofensiva del conjunto dirigido por José Mourinho quedó repartida entre Arda Güler, Kylian Mbappé y Carlos Espí, quien terminó convirtiéndose en el protagonista del triunfo al marcar en el tiempo añadido.

VINÍCIUS TIRA DE AUTOCRÍTICA EN REDES SOCIALES TRAS SU PARTIDO CONTRA EL ELCHE?



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Mourinho reconoce los problemas del Madrid para cerrar el partido

La autocrítica de Vinicius coincidió con la evaluación que hizo Mourinho después del encuentro. El técnico portugués consideró que el Real Madrid tuvo opciones suficientes para sentenciar mucho antes el partido, pero perdió el control durante una parte del segundo tiempo y terminó obligado a buscar la victoria hasta los últimos minutos.

“Hay partidos que parecen acabados pero no están acabados. Tienes tres o cuatro oportunidades, y de la facilidad con la que nos sentimos pasamos a no controlar el juego”, dijo Mourinho, quien lamentó que su equipo no aprovechara sus mejores momentos para ponerse “tres o cuatro a cero”.

El entrenador valoró, sin embargo, la respuesta del Madrid después de que el Elche consiguiera igualar el marcador. Para Mourinho, la reacción que permitió recuperar la ventaja fue uno de los aspectos más importantes del partido.

“Con los cambios del final hemos arriesgado todo. Podíamos perder, pero había que hacerlo porque el empate no nos sirve”, explicó el portugués. Su resumen de la apuesta final fue contundente: “O matamos o morimos”.

Mourinho también destacó el desempeño de Carlos Espí, autor del gol definitivo, aunque consideró poco probable utilizarlo junto a Mbappé de manera habitual porque podría afectar el equilibrio del equipo. También resaltó la actuación de Diomande, a quien ve mejor físicamente y cada vez más adaptado.

El técnico madridista señaló al mismo tiempo aquello que menos le convenció de su equipo: haber cedido el dominio del encuentro. Sobre el rival, destacó su disposición para competir pese al riesgo de recibir más goles.

“Ellos han cambiado su estructura, pero no han tenido miedo a perder de cuatro o cinco goles. Han tenido coraje y nos han complicado la vida”, señaló Mourinho sobre el Elche.

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