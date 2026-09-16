Barcelona aplasta al Racing 7-2 y firma su mejor arranque de la historia

El Barcelona volvió a exhibir su poder ofensivo con una contundente victoria por 7-2 sobre el Racing de Santander en el Camp Nou. El equipo dirigido por Hansi Flick mantuvo su paso perfecto esta temporada y consiguió el mejor arranque del club entre todas las competiciones.

Raphinha, con un triplete, fue el gran protagonista del marcador, mientras que Joao Cancelo, Gabriel Jesus y Lamine Yamal también encontraron la red. Además, el Racing sufrió un autogol de Villalibre.

El resultado permitió al conjunto azulgrana alcanzar siete triunfos en sus primeros siete partidos oficiales: seis correspondientes a LaLiga y uno a la Champions League. En ese recorrido, el Barça suma 33 goles a favor y siete en contra.

Cancelo abre el camino y Raphinha amplía la ventaja

La lluvia de goles comenzó apenas al minuto 8. Joao Cancelo recibió el balón en la frontal del área y sacó un potente disparo que golpeó el travesaño antes de terminar en el fondo de la portería defendida por Agirrezabala.

¡GOLAZO DE CANCELO! ??



Derechazo del lateral que pone el 1-0 para el Barcelona. ? pic.twitter.com/tRQ5ti5qVU — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 16, 2026

El Racing intentó responder, pero encontró enormes dificultades para superar la presión del Barcelona. Cada recuperación del equipo local se convertía rápidamente en una oportunidad para atacar los espacios que dejaba la defensa cántabra.

El segundo gol llegó desde el punto penal al minuto 25. Pedro Felipe derribó a Raphinha dentro del área cuando el brasileño se dirigía hacia el arco después de recibir un pase filtrado de Pedri.

Raphinha engañó al guardameta y puso el 2-0.

¡Raphinha de penal marca el 2-0! ?



7 goles para el brasileño en La Liga. ? pic.twitter.com/t1GEkw5Pw5 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 16, 2026

El Racing consiguió descontar al minuto 21 por medio de Maguette, aprovechando una pérdida del Barcelona cerca de su propia área. Sin embargo, la reacción visitante duró poco.

Cancelo volvió a aparecer con un disparo desde fuera del área que se desvió en Villalibre para convertirse en el 3-1. Antes del descanso, Raphinha firmó su segundo tanto tras una gran combinación entre Rodri, Adeyemi y Olmo.

El brasileño recibió en una posición favorable y definió con un disparo raso para colocar el 4-1.

¡Doblete de Raphinha! ?



Fiesta de goles en el Spotify Camp Nou y ya son 4 para el Barcelona. ?? pic.twitter.com/EgiNePKYn6 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 16, 2026

Agirrezabala evita una diferencia todavía mayor

El marcador pudo ser aún más amplio antes del descanso. El Barcelona dispuso de un penalti provocado por una falta de Pedro Felipe sobre Adeyemi, pero esta vez Agirrezabala apareció para detener el disparo de Lamine Yamal.

El arquero del Racing fue uno de los principales responsables de que su equipo llegara al entretiempo con una desventaja de tres goles. Sus intervenciones también evitaron que las ocasiones generadas por Olmo y Adeyemi terminaran en nuevas anotaciones.

La intensidad del partido estuvo acompañada por condiciones meteorológicas complicadas en Barcelona. La alerta de Protección Civil por riesgo de inundaciones provocó lluvia intermitente y actividad eléctrica durante el encuentro, aunque esto no modificó el planteamiento del conjunto azulgrana.

Szczesny sustituye a Joan Garcia y el Racing vuelve a acercarse

Flick decidió retirar a Joan Garcia durante el descanso por precaución y dio entrada a Szczesny.

El Racing tuvo una oportunidad clara para reducir la diferencia cuando Arana disparó fuera desde una posición inmejorable. Poco después, Lamine Yamal estrelló el balón contra el poste.

El equipo cántabro volvió a meterse parcialmente en el partido al minuto 65. Szczesny tuvo un problema al intentar controlar el balón dentro del área y Zabiri aprovechó el error para marcar el 4-2.

La respuesta del Barcelona fue inmediata.

Adeyemi provocó un nuevo penalti después de recibir una falta de Iker Luque y Raphinha volvió a imponerse desde los once metros. El brasileño engañó nuevamente a Agirrezabala para completar su triplete y colocar el 5-2 al minuto 67.

¡Raphinha con el tercero en su cuenta! ??



Manita contra el Racing, 5-2. ? pic.twitter.com/de5W3YMx3N — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 16, 2026

Gabriel Jesus y Lamine Yamal completan la goleada

Con el partido prácticamente decidido, Flick comenzó a mover nuevamente sus piezas. Balde tuvo sus primeros minutos de la temporada y Gabriel Jesus necesitó apenas una intervención para marcar.

El brasileño aprovechó su ingreso para convertir el 6-2 al minuto 79 y aumentar todavía más la ventaja del Barcelona.

El último golpe llegó al minuto 89. Después de varios intentos, Lamine Yamal encontró finalmente el premio a su insistencia y definió una jugada construida con la asistencia de Adeyemi.

¡Jugadón de Adeyemi y el gol de Lamine! ?



7-2 para el Barcelona. ? pic.twitter.com/76dYI7tOY0 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 16, 2026

El 7-2 cerró una noche de enorme producción ofensiva para el Barcelona.

Con este resultado, el conjunto de Flick conserva el pleno de victorias en la temporada y llega al parón internacional con 33 goles anotados en siete partidos. El dato más significativo es que este comienzo se convirtió en el mejor arranque del club considerando todas las competiciones.

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