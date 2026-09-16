Familia de Charlie Kirk acusa a las autoridades de Utah de cometer presuntos “fallos” que provocaron el tiroteo

La familia de Charlie Kirk acusó a la Universidad del Valle de Utah y a funcionarios estatales de “fallos garrafales y decisiones temerarias”, que presuntamente resultaron en el tiroteo del activista conservador.

Los abogados de la familia emitieron un comunicado legal donde señal que el evento “Turning Point USA”, realizado en el campus de la universidad, no contaba con las medidas de seguridad ni de vigilancia necesarias, conviritiendo a Kirk en un blanco fácil.

El activista fue asesinado a tiros enfrente de una multitud de miles de personas.

La Universidad del Valle de Utah alegó estar al tanto de la denuncia, pero no realizó más comentarios, esto según un comunidado de la CBS News.

“Estamos al tanto de la notificación de reclamación. La UVU aborda los asuntos legales de acuerdo con nuestros procesos establecidos”, declaró la universidad en su comunicado. “Nuestro enfoque sigue centrado en apoyar a nuestra comunidad universitaria”.

La familia de Kirk denunció no solo a la Universidad de Utah Valley, sino tambiém a la policía local, al estado de Utah y a diversos funcionarios universitarios ya que presuntamente estos sabían de las amenazas contra el activista conservador.

“Mediante una serie de fallos garrafales y decisiones temerarias, las partes de UVU crearon un peligro previsible para Charlie”, declaran en el comunicado, “situar a una figura políticamente controvertida como Charlie Kirk en un evento al aire libre en la plaza rodeada de edificios altos y otras plataformas de observación elevadas se puede describir con precisión como meterlo en una pecera”.

El acusado de la muerte del activista es Tyler Robinson, de 23 años, quien comparecerá ante el tribunal el próximo mes para saber su fecha de juicio.

Robinson rechaza los cargos, mientras los ficales han pedido la pena de muerte.

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