Trump pide despido de Jimmy Kimmel tras parodia sobre la Casa Blanca

Donald Trump exigió este lunes el “despido inmediato” del presentador Jimmy Kimmel, luego de una parodia emitida en su programa que desató críticas desde la Casa Blanca y la primera dama, Melania Trump.

A través de su red Truth Social, Trump afirmó que “Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, al considerar que los comentarios realizados durante la emisión del pasado jueves constituyen “un despreciable llamado a la violencia”.

La controversia se originó en el programa Jimmy Kimmel Live!, transmitido por la cadena ABC, propiedad de The Walt Disney Company. En el segmento, Kimmel realizó una parodia imaginando su participación como anfitrión de la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en la que ironizó sobre el presidente y su esposa.

Entre los comentarios que generaron mayor rechazo figura una referencia a la primera dama: “Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante”, lo que fue calificado por Melania Trump como “retórica de odio y violencia”

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La reacción de la Casa Blanca se intensificó tras el incidente ocurrido durante la cena real celebrada el sábado, cuando un hombre armado irrumpió en el hotel sede del evento.

Trump vinculó directamente ambos hechos en su mensaje: “Un día después, un lunático intentó entrar… armado. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra”, sugiriendo que los comentarios del comediante pudieron haber influido en el ataque. “Esto va mucho más allá de lo aceptable”, añadió.

Sin embargo, medios como The New York Times y CNN han señalado en situaciones similares que no existe evidencia directa que vincule contenidos satíricos con actos de violencia, subrayando que los programas de comedia política están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

El episodio revive tensiones previas entre Trump y Kimmel. En 2025, ABC suspendió temporalmente el programa tras comentarios del presentador sobre el activista conservador Charlie Kirk, lo que también provocó críticas del mandatario y llamados a su despido.

Hasta el momento, ni ABC ni Disney han anunciado medidas disciplinarias contra Kimmel. Fuentes cercanas a la cadena, citadas por Axios, indican que la empresa evalúa la situación internamente, en medio de un debate más amplio sobre los límites del humor político en un contexto de alta polarización en Estados Unidos.

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