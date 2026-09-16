Guerra contra Irán le ha costado $38.000 millones de dólares a Estados Unidos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha tenido que pagar, hasta el 1 de agosto, unos $38.000 millones de dólares por la guerra contra Irán y se podrían sumar entre $2.000 y $3.000 al final del mes a esa factura.

El cálculo, realizado por la Oficina de Prespuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), está integrado por el costo de reponer municiones, sustituir equipos perdidos o daños, además de gastos como el combustible, vuelos y demás operaciones militares.

Hay que resaltar que esta cifra no incluye costos que ya están estipulados en el presupuesto del Pentágono.

La CBO afirma que el costo mensual de esta guerra sería de unos $2.000 millones de dolares si las operaciones se mantienen con la misma intensidad registrada durante mayo y junio.

Reponer armamento

Estados Unidos necesitaría unos $21.700 millones de dólares para reponer el armamento utilizado en la guerra contra Irán.

Esta cifra de la factura no es solamente debido a los ataques que realiza Estados Unidos, sino comprende el armamento necesario para responder y defenderse del fuero iraní.

Pese a estas cifras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defiende el despliegue de su país en el Oriente Medio, alegando que es necesario para detener el armamentismo nuclear de Irán.

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