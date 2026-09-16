Ataques iranís contra instalaciones de EE.UU. en cuatro países causan $184 millones de dólares en daños

A lo largo de siete meses, Estados Unidos se ha dedicado a bombardear gran parte de Irán causándole severos daños a su infraestructura, pero en respuesta la República Islámica le ha producido costosos destrozos en algunas bases militares y sedes diplomáticas instaladas en los países aliados con que cuenta en el Golfo Pérsico.

Un informe de 44 páginas difundido por el Pentágono menciona cómo los ataques ejecutados con drones iranís también se han extendido hacia instalaciones diplomáticas estadounidenses ubicadas en cuatro países donde se presentan afectaciones cercanas a $184 millones de dólares.

Hasta el momento, donde más dañado se ha causado es en Irak, allí se estiman afectaciones superiores a $157 millones de dólares.

Después figuran: instalaciones montadas en Kuwait, con cerca de $14 millones de dólares en afectaciones; y en Arabia Saudita, donde el daño provocado se calcula en aproximadamente $11.5 millones de dólares.

Y la lista se completa con otra sede diplomática estadounidense situada en Emiratos Árabes Unidos, pero en dicho punto de la geografía la afectación ronda en $125,000 dólares.

Las ofensivas iranís efectuadas con drones en contra de sedes militares estadounidenses establecidas en Veracruz han resultado sorpresivas y severas. (Crédito: Iranian Army vía AP)

Aunque el propio Pentágono señala que los gastos del gobierno estadounidense para enfrentar la guerra en Irán superan $42 mil millones de dólares, dicho monto de dinero no contempla el costo de las reparaciones en infraestructuras ubicadas en el Golfo Pérsico.

A esto debe agregarse que en el informe del Pentágono también se indica cómo más de 50 aeronaves estadounidenses han resultado dañadas o destruidas desde que comenzó la guerra con Irán, el 28 de febrero.

Otro saldo arrojado por la guerra en Irán tiene que ver con el factor humano, pues 18 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses han perdido la vida y cerca de 800 han resultado heridos durante un conflicto bélico que amenaza con prolongarse más allá de las elecciones intermedias que tendrán lugar el 3 de noviembre, esto en contra de la proyección realizada por el presidente Donald Trump.

El cúmulo de datos resultan complejos de asimilar para el Partido Republicano, pues a menos de dos meses de llevarse a cabo las elecciones intermedias, la probabilidad de que puedan perder el control de la Cámara de Representantes está latente.

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