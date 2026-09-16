Spotify ya permite que la música infantil no arruine tu Wrapped

Si este año has escuchado canciones de dibujos animados, nanas o temas infantiles en Spotify porque tus hijos utilizan tu cuenta, hay una novedad que te va a interesar mucho. La aplicación ya permite excluir la música infantil y familiar de tu perfil de gustos, de manera que esas reproducciones no influyan en tus recomendaciones ni aparezcan reflejadas en tu resumen anual de Spotify Wrapped.

La función llega para resolver una situación bastante habitual en muchos hogares. Basta con dejar el móvil en manos de un niño durante unos minutos para que tu historial empiece a llenarse de canciones de series animadas, bandas sonoras infantiles y éxitos pensados para los más pequeños. Después, el algoritmo puede interpretar que ese contenido forma parte de tus preferencias personales.

El resultado suele notarse en varios rincones de la plataforma. Las recomendaciones cambian, las listas automáticas empiezan a incluir música que no sueles escuchar y el Wrapped de fin de año puede contar reproducciones que realmente pertenecen a tus hijos. Con este nuevo ajuste, Spotify separa mejor el entretenimiento infantil de tus hábitos musicales reales.

Qué cambia en Spotify con esta nueva función

La opción está diseñada para que la música infantil y familiar deje de influir en la experiencia personalizada de tu cuenta. Esto incluye contenidos como canciones de series para niños, nanas y otros temas que suelen reproducirse en casa cuando los más pequeños tienen acceso al perfil de sus padres.

Al activar el ajuste, esas escuchas dejan de utilizarse para construir tu perfil de gustos. Esto significa que Spotify podrá ofrecerte recomendaciones más relacionadas con lo que escuchas por decisión propia, sin mezclarlo con las canciones que suenan durante la merienda, el baño o los viajes familiares.

El cambio también afecta a Spotify Wrapped, el resumen que la plataforma prepara al final de cada año con tus artistas, canciones, géneros y minutos escuchados. La intención es que ese informe represente mejor tu identidad musical y no la banda sonora diaria de tus hijos.

La exclusión también puede influir en espacios como Discover Weekly y Daily Mix, ya que estas funciones se alimentan de la actividad de escucha y del perfil musical de cada usuario. De este modo, tendrás más posibilidades de recibir propuestas que encajen contigo y menos recomendaciones protagonizadas por personajes de dibujos o canciones infantiles repetidas hasta el infinito.

Spotify ha introducido esta herramienta pensando especialmente en las familias que comparten una cuenta o un mismo perfil. No hace falta borrar el historial ni eliminar manualmente cada canción. Solo hay que modificar una opción dentro de la configuración de la aplicación.

Cómo configurar Spotify para excluir el contenido infantil

El proceso es sencillo y se puede realizar desde la aplicación móvil de Spotify. Antes de empezar, comprueba que tienes instalada una versión reciente de la app para que la función aparezca correctamente.

Abre Spotify en tu teléfono o tableta. Toca tu foto de perfil, situada en la parte superior de la pantalla. Entra en Configuración y privacidad. Busca el apartado Contenido y visualización. Localiza la opción relacionada con la inclusión de música infantil y familiar en el perfil de gustos. Desactiva el interruptor para indicar que no quieres que ese contenido se tenga en cuenta.

La denominación puede variar ligeramente según el idioma, el sistema operativo o la versión de Spotify. En algunos dispositivos puede aparecer como Incluir música para niños y familias en el perfil de gustos. Lo importante es encontrar ese ajuste dentro de la sección dedicada al contenido y la visualización.

Una vez desactivada la función, Spotify dejará de utilizar las nuevas reproducciones infantiles para personalizar tu perfil. No necesitas crear una cuenta nueva ni cambiar de usuario cada vez que tus hijos quieran escuchar sus canciones favoritas.

Tu Wrapped volverá a contar tu historia musical

Spotify Wrapped se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año para los usuarios de la plataforma. Cada diciembre, millones de personas comparten sus resultados en redes sociales y descubren cuáles han sido sus canciones más escuchadas, los artistas que más les han acompañado y los géneros que han definido sus últimos meses.

Por eso, esta nueva opción puede marcar una diferencia importante. Tu Wrapped debería parecerse más a tus gustos reales y menos a una recopilación de las canciones que tus hijos han puesto en bucle. Si en tu historial aparecen canciones infantiles por motivos familiares, ahora puedes evitar que esas reproducciones tengan el mismo peso que tus sesiones de escucha habituales.

También resulta útil para quienes utilizan Spotify en un altavoz inteligente, en el coche o en una televisión compartida. En estos casos, es fácil que varias personas utilicen el mismo perfil sin prestar atención a quién está conectado. Activar la exclusión permite mantener una experiencia más personal sin impedir que los niños sigan disfrutando de sus contenidos favoritos.

La función no elimina las canciones de las listas ni impide escucharlas. Simplemente evita que la música infantil forme parte del análisis que Spotify realiza sobre tus preferencias. Puedes seguir reproduciendo canciones familiares con normalidad y, al mismo tiempo, proteger la precisión de tus recomendaciones.

Si sueles preguntarte por qué Spotify te recomienda temas que no reconoces o por qué tu Wrapped no refleja del todo lo que escuchaste durante el año, este ajuste puede ser justo lo que necesitabas. Entra en la configuración, desactiva la inclusión de música infantil y deja que tu perfil vuelva a centrarse en la música que realmente eliges para ti.

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