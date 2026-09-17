Administración Trump gastó $9,500 millones de dólares en empleados federales que no laboraron en 2025

Un informe dado a conocer por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) reveló que la administración Trump gastó $9,500 millones de dólares en empleados federales que no se presentaron a laborar el año pasado.

Con el objetivo de reducir el gasto federal y la plantilla de trabajadores al servicio del gobierno, al principio de su segundo periodo al frente de la casa Blanca, Donald Trump respaldó la creación del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cuyo objetivo principal consistió en detectar la manera de ahorrar dinero.

Basado esa directriz, una de las recomendaciones fue despedir a miles de empleados federales a quienes, vía correo electrónico, desde finales de enero del año pasado, se les propuso renunciar a sus puestos de trabajo bajo la promesa de recibir sus respectivos salarios sin laborar hasta septiembre de 2025.

Al respecto, el informe de la GAO estima que $6,700 millones de dólares fueron destinados al programa de aplazamiento de renuncias, situación que significó un incremento de 435% en los costos de las licencias administrativas remuneradas.

Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal, asegura que el millonario gasto destinado a reducir la plantilla federal beneficiará a los contribuyentes a largo plazo. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

A pesar de la enorme suma de dinero desembolsada para pagarles a cerca de 140 mil empleados sin laborar durante meses, mediante un comunicado, Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal, afirmó que las medidas para reducir la plantilla federal beneficiarán a los contribuyentes en cuanto concluya el proceso para dar de baja a los trabajadores de las nóminas del gobierno, pues eso implicará $40,000 millones de dólares anuales de ahorro.

Lo controversial es que varios departamentos han revertido los recortes de personal e incluso volvieron a contratar a algunos trabajadores y contratistas, lo cual resulta inexplicable como también el hecho de que, lejos de disminuir, el gasto federal y la deuda nacional han aumentado durante los 21 meses que Trump lleva al frente del gobierno.

Cabe señalar que el informe de la GAO surge a menos de dos meses de celebrarse las elecciones intermedias y en un momento en que varios analistas políticos advierten sobre la posibilidad de ver a la ciudadanía emitiendo un voto de castigo hacia el desempeño del presidente debido a lo complejo que les está resultando enfrentar el incremento de los combustibles y la inflación.

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