EE.UU. hunde otra presunta embarcación de abastecimiento vinculada a Los Choneros en el Pacífico

Estados Unidos interceptó y posteriormente hundió una estación flotante de reabastecimiento que, según el Comando Sur, apoyaba operaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba vinculada a la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, en una nueva operación coordinada con Ecuador.

Las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), bajo la dirección del Comando Sur, retiraron a las personas que se encontraban a bordo y las entregaron a las autoridades ecuatorianas.

Tras despejar la embarcación y desembarcar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses hundieron el buque, según informó el Comando Sur. No se reportaron muertos en esta operación.

La acción se suma a varias operaciones estadounidenses contra estaciones flotantes de reabastecimiento que, según Washington, forman parte de las redes logísticas utilizadas por Los Choneros para el narcotráfico.

On Sept. 16, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's? pic.twitter.com/qL9ia7Ccyc — U.S. Southern Command (@Southcom) September 17, 2026

El Comando Sur informó de acciones similares el 28 de agosto y los días 5, 7, 8 y 15 de septiembre, además de la realizada este miércoles.

En paralelo, Estados Unidos mantiene desde agosto una campaña de ataques contra embarcaciones que identifica como vinculadas al narcotráfico.

El 24 de agosto retomó las operaciones letales después de una pausa de más de dos meses y, para entonces, había contabilizado 67 ataques con 223 muertos.

Desde esa fecha se han producido nuevas acciones en el Caribe y el Pacífico oriental, mientras Washington sostiene que sus operaciones buscan desmantelar las redes de narcotráfico y proteger la seguridad del hemisferio.

Con información de EFE.

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