Google no se olvida de los viejos modelos de Pixel Watch y la última actualización lo demuestra

Google acaba de lanzar una de esas actualizaciones que hacen sonreír a los usuarios de dispositivos más antiguos. La compañía no solo se enfocó en el recién estrenado Pixel Watch 5, sino que también llevó mejoras sustanciales a los modelos anteriores como el Pixel Watch 2, 3 y 4. Esta es una excelente noticia para quienes no planean renovar su dispositivo en el corto plazo, pues demuestran que el soporte de software sigue siendo una prioridad para la compañía.

Gemini se vuelve más inteligente y personal en todos los modelos

Una de las mejoras más destacadas de esta actualización de septiembre de 2026 es la llegada de Gemini Personalization a todos los Pixel Watch desde el modelo 2 en adelante. Esta función permite que el asistente de inteligencia artificial aprenda de tus conversaciones previas y de las aplicaciones de Google que tienes conectadas, como Gmail, Calendar, Search, YouTube y Photos.

Gracias a esta personalización, cuando le preguntes a Gemini algo como “¿Qué tengo en mi calendario hoy?” o “Encuentra el número de seguimiento en mi correo”, las respuestas estarán adaptadas específicamente a tu información y contexto personal. Esto representa un salto importante en la utilidad del asistente, que deja de ser un chatbot genérico para convertirse en una herramienta realmente integrada a tu ecosistema digital.

Además, los usuarios del Pixel Watch 5 también recibieron Gemini offline, una función que permite procesar acciones básicas del asistente directamente en el dispositivo, incluso sin conexión a internet. Esto reduce la latencia y hace que las interacciones sean más rápidas y fluidas en situaciones donde no hay señal disponible.

Nuevos gestos y controles que facilitan el uso diario

Google también expandió significativamente las opciones de control por gestos, especialmente para los modelos Pixel Watch 3 y superiores. Ahora es posible usar el gesto de doble pellizco para realizar múltiples acciones sin tocar la pantalla, algo ideal cuando tienes las manos ocupadas o mojadas.

Entre las nuevas funciones habilitadas por este gesto se incluyen abrir el centro de notificaciones directamente desde la esfera del reloj, desplazarse por las respuestas de Gemini, navegar entre tarjetas en la app de Wallet, revisar métricas de entrenamiento y hasta cambiar vistas en Google Maps. También se añadió el gesto de giro de muñeca como navegación universal hacia atrás, lo que hace que moverse por el sistema sea más intuitivo.

Para los propietarios del Pixel Watch 4 y modelos más recientes, Google mejoró el rendimiento del gesto Raise to Talk, que activa Gemini automáticamente al levantar la muñeca y hablar. Gracias a un modelo de gestos actualizado, ahora es más preciso y responde mejor a los movimientos naturales del usuario.

Seguimiento GPS más preciso y otras optimizaciones

Otra mejora que no pasa desapercibida es la relacionada con el seguimiento de rutas GPS. Google describe esta actualización como la más precisa hasta la fecha, con mejoras notables en los mapas de ruta que se muestran en la app de Google Health después de sesiones de running, ciclismo, senderismo o caminatas.

Esto significa que los datos de tus actividades físicas serán más fiables y los mapas generados reflejarán con mayor exactitud el trayecto que realmente recorriste. Para los amantes del fitness y los deportistas recreativos, esta es una actualización que se nota desde el primer uso.

La compañía confirmó que el despliegue de esta actualización se está realizando de forma escalonada durante las próximas semanas, así que si aún no la has recibido en tu dispositivo, es cuestión de esperar un poco más. Mientras tanto, vale la pena destacar el compromiso de Google con el soporte prolongado de sus dispositivos, algo que no todas las marcas de wearables pueden presumir.

Para los usuarios que buscan exprimir al máximo su Pixel Watch sin gastar en un modelo nuevo, esta actualización es un respiro fresco que demuestra que los dispositivos antiguos todavía tienen mucho que ofrecer.

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