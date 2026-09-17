Trump reitera su llamado a México para actuar contra funcionarios que protegen a cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre México en materia de combate al narcotráfico al exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum que exponga, arreste y lleve ante la justicia a funcionarios que, de acuerdo con sus señalamientos, colaboren con organizaciones criminales.

En una determinación presidencial enviada al Congreso estadounidense como parte de la evaluación anual sobre los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas, Trump reconoció avances de la administración de Sheinbaum, entre ellos mayores decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de fuerzas de seguridad y militares en la frontera común.

Sin embargo, el mandatario estadounidense sostuvo que estas acciones no son suficientes y reclamó a México adoptar medidas adicionales contra funcionarios que presuntamente hayan ayudado o promovido las actividades de los cárteles.

En particular, planteó la necesidad de identificar, detener y procesar a quienes mantengan vínculos con organizaciones criminales.

Trump reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aumentó su presión para ir contra funcionarios corruptos, a quienes pidió arrestar y enjuiciar por colaborar con cárteles del narcotráfico. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por? pic.twitter.com/9CGuQMJngn — NMás (@nmas) September 17, 2026

La exigencia se suma a una presión más amplia de Washington sobre los gobiernos de América Latina en materia de combate al narcotráfico.

En el caso mexicano, Trump ha colocado especial énfasis en la relación entre funcionarios públicos y grupos dedicados al tráfico de drogas, mientras que su administración también ha destacado la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El planteamiento fue difundido el 16 de septiembre, en paralelo con declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien sostuvo que México no se doblega ni se arrodilla ante presiones externas.

El señalamiento coloca nuevamente el tema de los posibles vínculos entre autoridades mexicanas y cárteles en el centro de la relación bilateral.

Sigue leyendo:

– EE.UU. habría derribado alrededor de 100 drones del narco en la frontera durante agosto.

– EE.UU. y México apuntan a las finanzas de los cárteles para debilitar sus redes criminales.