Venus brillará como pocas veces este 18 de septiembre: cómo y a qué hora verlo en EE.UU.

Quienes miren hacia el cielo durante la tarde del viernes 18 de septiembre de 2026 tendrán una oportunidad especial: Venus alcanzará su máximo brillo durante su actual aparición en el cielo vespertino, según informó la NASA.

El planeta será tan luminoso que sobresaldrá claramente sobre las estrellas cercanas y no hará falta utilizar telescopio ni binoculares para distinguirlo. La clave será saber hacia dónde mirar y hacerlo antes de que Venus desaparezca bajo el horizonte.

A qué hora se podrá ver Venus el 18 de septiembre

NASA recomienda comenzar a observar poco después del atardecer. Venus aparecerá bajo sobre el horizonte oeste como un punto de luz extremadamente brillante. Debido a que estará relativamente cerca del horizonte, conviene elegir un sitio que tenga una vista despejada hacia el oeste, sin edificios, árboles o montañas que bloqueen la visión.

La hora exacta dependerá de la ciudad y de la puesta del Sol en cada lugar, por lo que no existe un único horario válido para todo Estados Unidos.

La mejor referencia es sencilla: salir después de que se ponga el Sol y mirar hacia el oeste mientras todavía queda algo de luz en el cielo.

¿Se necesita telescopio para observar Venus?

No. De hecho, será uno de los objetos más fáciles de localizar a simple vista. NASA señala que Venus destacará como un punto extraordinariamente luminoso y superará en brillo a todas las estrellas que lo rodean.

Incluso desde ciudades con contaminación lumínica debería resultar relativamente sencillo localizarlo, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad y el horizonte occidental esté despejado.

Con binoculares o un telescopio pequeño, sin embargo, será posible apreciar mejor su fase. Durante septiembre Venus se encuentra cada vez más cerca de la Tierra desde nuestra perspectiva y muestra una forma creciente cada vez más delgada.

Por qué Venus se verá tan brillante

Aunque Venus no produce luz propia, sus densas nubes reflejan una gran cantidad de la luz solar. Además, su brillo observado desde la Tierra depende de dos factores que cambian constantemente: la distancia entre ambos planetas y qué porcentaje de la superficie iluminada de Venus podemos observar.

En estos días se produce una combinación especialmente favorable entre su tamaño aparente y la porción iluminada que vemos desde nuestro planeta. Por eso Venus alcanza lo que los astrónomos denominan su mayor brillo o greatest brilliancy durante esta aparición vespertina. NASA sitúa ese máximo el 18 de septiembre.

Venus desaparecerá pronto del cielo de la tarde

El espectáculo tampoco durará indefinidamente. A medida que avance septiembre, Venus aparecerá cada vez más cerca del horizonte occidental y se irá aproximando al resplandor del Sol.

Hacia finales de septiembre y comienzos de octubre será progresivamente más difícil verlo después del atardecer en el hemisferio norte. Más adelante dejará de dominar el cielo vespertino y reaparecerá en el cielo de la mañana. Esto convierte a los próximos días en uno de los mejores momentos para observarlo.

Otros eventos astronómicos de septiembre de 2026

El máximo brillo de Venus forma parte de un mes especialmente activo para quienes disfrutan observar el cielo.

NASA destaca también:

18 de septiembre: Venus alcanza su máximo brillo vespertino.

19 de septiembre: se celebra la Noche Internacional de Observación de la Luna.

22 de septiembre: llega el equinoccio de septiembre, que marca el comienzo del otoño astronómico en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur.

26 de septiembre: la Luna llena aparecerá cerca de Saturno y Neptuno.

El fenómeno del 18 de septiembre será, sin embargo, uno de los más sencillos de disfrutar: basta con encontrar un horizonte occidental despejado, esperar a que el Sol se oculte y buscar el punto más brillante del cielo.

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