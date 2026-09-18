Cuba sufre apagón tras colapso de su red eléctrica: más de 9 millones afectados

Cuba quedó nuevamente a oscuras este viernes después de que su red eléctrica sufriera un colapso total, provocando un apagón nacional que afectó a unos 9 millones de personas, de acuerdo con Reuters.

El Ministerio de Energía y Minas informó en redes sociales que se produjo una “desconexión total del sistema eléctrico”, mientras las autoridades iniciaban las labores para intentar recuperar el suministro. El organismo no detalló inicialmente qué provocó la falla.

El episodio representa el séptimo apagón nacional de 2026, en momentos en que la crisis energética cubana se ha agravado por la falta de combustible y el deterioro de las plantas generadoras.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.

Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba ?? (@EnergiaMinasCub) September 18, 2026

Una red eléctrica bajo presión

La situación no comenzó con el colapso de este viernes. Según EFE, durante la primera semana de septiembre los cortes llegaron a afectar simultáneamente hasta 65% del territorio cubano durante las horas de mayor consumo. En La Habana se han registrado apagones de más de 20 horas, mientras algunas provincias han pasado varios días con un suministro eléctrico muy limitado.

La capacidad de generación también muestra la magnitud del problema. La agencia española también reportó que, para uno de los periodos de mayor demanda, la Unión Eléctrica de Cuba calculaba una capacidad disponible de apenas 1,155 megavatios frente a una demanda máxima de 3,250 megavatios.

El sistema cubano depende además de instalaciones antiguas que han sufrido problemas de mantenimiento y constantes averías. En tanto, Reuters señala que la red enfrenta una combinación de escasez de combustible, infraestructura deteriorada y restricciones al suministro de petróleo.

Cuba y EU difieren sobre las causas

El gobierno cubano atribuye buena parte de la crisis energética a las medidas estadounidenses que han dificultado el acceso de la isla a combustible. Washington, por su parte, sostiene que la responsabilidad corresponde al gobierno cubano y a la gestión de su economía.

Los cortes de luz han generado problemas sanitarios y dificultades para conservar alimentos y medicamentos.

Por ahora, las autoridades cubanas trabajan en el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, aunque el Ministerio de Energía y Minas todavía no ha precisado cuánto tiempo tomará recuperar completamente el servicio.

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