Ejército Mexicano intercepta un dron de un grupo criminal que cruzó desde EE.UU.

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), detectaron e inhibieron un dron de características comerciales que ingresó a territorio mexicano desde Estados Unidos y que, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), era utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas de tráfico ilícito de personas hacia territorio estadounidense.

El incidente ocurrió el 14 de septiembre de 2026 en Tijuana, como parte de la denominada Operación Águila Alta, un despliegue binacional que se desarrolla en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego.

De acuerdo con la información difundida por la Sedena, la ubicación del aparato fue posible mediante el intercambio de información entre el Ejército Mexicano y la CBP. Tras inhibir el dron, personal militar realizó patrullajes y reconocimientos terrestres en la zona, acciones que permitieron localizar y detener al presunto operador.

Durante la intervención, los militares incautaron al detenido un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para operar el dron.

Tanto la persona como los objetos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y realizar las investigaciones y peritajes relacionados con el caso.

En Tijuana, Baja California, como parte de la “Operación Águila Alta” y mediante el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, elementos de @Defensamx1 detectaron e inhibieron un dron utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas destinadas al tráfico? pic.twitter.com/xiRtDrlljY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 18, 2026

Hasta el momento, la dependencia no ha informado públicamente la identidad del detenido ni el nombre de la organización criminal a la que presuntamente estaría vinculado.

Operación Águila Alta

La detección del dron se produjo en el marco de la Operación Águila Alta, mecanismo de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para detectar e inhibir drones comerciales utilizados presuntamente por grupos delictivos en la zona fronteriza.

Según información oficial, la operación se desarrolla del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026 y contempla acciones coordinadas en ambos lados de la frontera, aunque cada fuerza opera dentro de su propio territorio.

El despliegue incluye reconocimientos terrestres y equipos antidrones fijos y móviles.

La primera fase se llevó a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre, con ejercicios de coordinación y reconocimientos simultáneos en Tijuana y San Diego. La segunda fase contempla el despliegue operativo a lo largo de la franja fronteriza hasta el 21 de septiembre.

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