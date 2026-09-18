Técnico de resonancia magnética en Florida es acusado de agredir sexualmente a una paciente sedada

Un técnico de resonancia magnética es acusado de agredir sexualmente a una paciente durante una exploración.

Gabriel Cruz, de 42 años, fue arrestado el 16 de septiembre y acusado de agresión sexual contra una víctima que se encontraba físicamente indefensa o incapacitada, según informó la policía de Port St. Lucie (PSLPD) en un comunicado de prensa.

Una mujer de 64 años se sometió a una resonancia magnética realizada por Cruz en el Hospital HCA Florida St. Lucie el 13 de septiembre. Antes de la prueba, se le administró un medicamento que la dejó somnolienta.

En una denuncia presentada el lunes 14 de septiembre ante un miembro del personal del hospital, la mujer alegó haber sido agredida sexualmente durante la resonancia magnética. El personal del hospital informó del incidente a la PSLPD, que colaboró ​​con el hospital para determinar que Cruz era el sospechoso.

La policía indicó que las cámaras de vigilancia del área de resonancia magnética mostraron imágenes de la paciente entrando y saliendo de la sala, así como imágenes en las que se ve a un hombre, identificado por la policía como Cruz, deshaciéndose de materiales al salir de la sala.

Los materiales desechados fueron obtenidos y procesados ​​por detectives del Departamento de Policía de Port St. Lucie (PSLPD), quienes encontraron que varios elementos “produjeron resultados presuntamente positivos para la presencia de semen masculino”, según el comunicado de prensa.

Cruz fue arrestado dos días después. La investigación continúa activa.

En un comunicado compartido con People, el Hospital HCA Florida St. Lucie afirmó haber cooperado con las autoridades durante la investigación.

“No toleramos comportamientos que pongan en peligro la seguridad de nuestros pacientes. Cuando se nos informó de esta grave acusación, contactamos a las autoridades y suspendimos al individuo”, se lee en el comunicado del hospital.

“Hemos colaborado con las autoridades durante toda la investigación y seguimos centrados en brindar apoyo a nuestro paciente”, agregaron.

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