Cardenal mexicano alerta que el crimen organizado obliga a menores a vender droga en las escuelas

El cardenal emérito de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, advirtió sobre la presión que grupos del crimen organizado ejercen sobre menores de edad para involucrarlos en la venta de drogas dentro de entornos escolares.

En una columna compartida con la Agencia Católica de Informaciones – ACI Prensa, el cardenal relató experiencias que, de acuerdo con su testimonio, conoció durante su trayectoria pastoral y que están relacionadas con las adicciones, el narcomenudeo y las dificultades que enfrentan algunos jóvenes para abandonar esas redes.

Uno de los casos mencionados por Arizmendi corresponde a dos seminaristas que cursaban estudios en una escuela preparatoria pública y que, según relató, eran obligados a vender drogas dentro de la institución. El cardenal señaló que tuvo que intervenir ante maestros para solicitar que atendieran la situación.

El religioso también contó el caso de una joven que comenzó a consumir drogas y posteriormente se involucró en su venta. Según su relato, cuando intentó abandonar esa actividad, recibió amenazas contra ella y sus familiares.

Menores, en riesgo de reclutamiento

La problemática del reclutamiento y utilización de menores por grupos delictivos ha sido señalada previamente por organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.

ACI Prensa citó un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), publicado en 2021, que estimó que entre 145,000 y 250,000 menores se encontraban en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en el país.

La nota también refiere declaraciones realizadas en octubre de 2025 por Adriana Pineda Fernández, magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes de Morelos, quien alertó sobre la participación de adolescentes en actividades de narcomenudeo en esa entidad.

Llamado a atender las adicciones

Además de advertir sobre la participación de menores en actividades relacionadas con las drogas, Arizmendi llamó a abordar las causas que pueden estar detrás de las adicciones y a evitar la estigmatización de quienes enfrentan estos problemas.

El cardenal señaló que las adicciones pueden estar relacionadas con heridas emocionales y situaciones difíciles que se arrastran desde la infancia. También mencionó otras formas de dependencia, entre ellas el consumo excesivo de alcohol y el uso problemático de dispositivos y pantallas.

Finalmente, pidió acompañar a las personas que enfrentan alguna adicción y buscar mecanismos de atención y rehabilitación, en lugar de limitarse a condenarlas.

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