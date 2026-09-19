En el Eldense no se quieren intimidar por la presencia de Messi en el equipo

El entrenador del Eldense, Javier Calleja, señaló este viernes antes de recibir al Eibar que sus jugadores “perciben que hay un proyectazo” tras haberse confirmado que Lionel Messi comprará el club y que su presencia supone estar “en el foco de todo el mundo”.

El nuevo técnico azulgrana reconoce que desde su presentación este jueves ha vivido “dos días frenético” pero dijo que “se respira mucha ilusión tanto en el club como en el entorno y un ambiente con una energía muy positiva” que dijo que deben aprovechar contra el Eibar.

?? @javiercalleja_ y la presión por ser el primer entrenador de la era Messi en el @CD_Eldense



? “Presión ninguna, mucha responsabilidad, sabemos al proyecto al que venimos. Tener a Leo Messi es estar en el foco de todo el mundo. Lo que ha conseguido como jugador es único y? pic.twitter.com/ElcoU1NnvV — Carlos Ganga Galiana (@CarlosGangaG) September 18, 2026

Calleja aseguró que no contempla realizar muchos cambios en el Eldense respecto al último partido. “El equipo mostró en Gijón una gran personalidad. No hay que volverse loco a la hora de cambiar demasiado y aprovechar la inercia que hay”, dijo.

“Uno de los motivos por los que estamos aquí es porque creemos mucho en la plantilla que hay”, afirmó Calleja. El técnico dijo aunque tienen ficha libre y eso deja abierta la opción de reforzar el equipo es algo que no se plantea “ahora mismo”.

Calleja señaló que no cree que vayan a tener más presión por la figura de Messi. “La presión es la que nos ponemos nosotros mismos. Sabemos quién está detrás de este proyecto, la exigencia que conlleva y que tener ahí a Messi supone estar en el foco de todo el mundo ya que lo que ha conseguido como jugador, que es algo único, también lo quiere llevar a la gestión”, explicó.

? Carolina Holguín cede el testigo a Leo Messi en el 105 aniversario del #CDEldensehttps://t.co/QTond5lUKu — Radio MARCA Elche (@radiomarcaelche) September 17, 2026

Respecto al Eibar, dijo que es “uno de los mejores equipos de la categoría”. “El Eibar lleva muchos años haciendo bien las cosas, dominan bien las áreas, con lo cual tenemos que ser mejores que ellos para ganar”.

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