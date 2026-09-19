Joven de Iowa es acusada de herir mortalmente a su recién nacido y meterlo en una bolsa de basura

Una joven de 20 años que trabajaba en una guardería es acusada de asesinato en relación con la muerte de un bebé en Perry, Iowa.

Stephanie Ubaldo fue arrestada el 17 de septiembre y acusada de asesinato en primer grado, según informó el Departamento de Policía de Perry (PPD) en un comunicado de prensa. Permanece detenida en la cárcel del condado de Dallas.

Los Servicios Médicos de Emergencia del condado de Dallas fueron alertados de que una mujer presentaba sangrado vaginal en la guardería Acorns & Oaks alrededor de las 5 p.m. hora local del martes 15 de septiembre, informó la policía en un comunicado. La mujer fue trasladada a un hospital cercano.

Aproximadamente a las 6:22 p.m., los agentes fueron informados de que un bebé prematuro podría encontrarse dentro de un contenedor de basura en la guardería. Unos 10 minutos después, encontraron al bebé fallecido en una bolsa de basura, informó la policía.

Los agentes encontraron a “una niña completamente desarrollada con el cordón umbilical”, según consta en los registros judiciales.

El bebé fallecido presentaba evidencia de lesiones en la cabeza, informó The Perry News. Según la denuncia penal, Ubaldo declaró a la policía que dio a luz en el baño de la guardería. El sangrado del parto le impidió regresar al trabajo, a pesar de su supuesta intención de hacerlo, según informaron los investigadores.

Ubaldo presuntamente causó lesiones en el rostro del bebé de forma intencional para evitar que llorara, informó KETV.

En el comunicado del 15 de septiembre, la policía señaló que el bebé no estaba bajo el cuidado de la guardería Acorns & Oaks ni era cliente de la misma.

El comunicado del Departamento de Policía de Portland (PPD) solicitó a cualquier persona con información relevante que se comunicara con el departamento y también hizo hincapié en la ley estatal de Refugio Seguro.

“La ley de Refugio Seguro de Iowa permite a los padres o personas autorizadas entregar de forma segura a un bebé de hasta 90 días de edad en lugares designados sin temor a ser procesados ​​por abandono”, se lee en el comunicado de prensa del PPD.

“Estos lugares incluyen hospitales, centros de salud, estaciones de bomberos con bomberos remunerados o voluntarios las 24 horas, proveedores de servicios de adopción y dispositivos de seguridad para recién nacidos, como las cajas de seguridad para bebés Safe Haven Baby Boxes”.

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