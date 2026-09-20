Casa Blanca acusa al Supremo de causar pérdidas de millones de dólares al país por sus fallos

Donald Trump intensificó sus críticas contra la Corte Suprema al responsabilizarla de causar pérdidas de millones de dólares al país por decisiones que frenaron dos de las principales políticas de su segundo mandato: los aranceles de emergencia y las restricciones a la ciudadanía por nacimiento.

Trump lanzó la acusación el sábado en Truth Social, donde calificó las resoluciones del máximo tribunal como “erróneas, políticas y ridículas” y aseguró que sus consecuencias económicas se acumularon durante los últimos seis meses.

“En los últimos seis meses, con sus decisiones erróneas, políticas y ridículas sobre aranceles y la ciudadanía por derecho de nacimiento, le han costado a los Estados Unidos de América millones de dólares”, escribió el mandatario.

Trump también cuestionó directamente la actuación de los magistrados: “A la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha faltado el valor para hacer a Estados Unidos grande otra vez”.

La cifra mencionada por el presidente no estuvo acompañada de un cálculo que demostrara pérdidas por “billones de dólares”. En el caso de los aranceles, una estimación del Penn Wharton Budget Model calculó que más de $175,000 millones recaudados mediante los gravámenes invalidados por la Corte quedaron sujetos a posibles devoluciones, una cantidad considerable, pero muy inferior a la señalada por Trump.

El revés de los aranceles

El enfrentamiento tiene uno de sus principales antecedentes en febrero, cuando la Corte Suprema determinó, por seis votos contra tres, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no otorgaba al presidente autoridad para imponer unilateralmente los amplios aranceles aplicados por su Gobierno.

La mayoría sostuvo que cuando el Congreso concede al Ejecutivo facultades para imponer aranceles lo hace de manera expresa y bajo determinadas limitaciones, algo que, según la sentencia, no ocurre con la IEEPA.

El fallo abrió además un complejo proceso para determinar cómo devolver los gravámenes cobrados a los importadores. La agencia Reuters señaló entonces que las empresas potencialmente podían reclamar alrededor de $175,000 millones, aunque el Supremo no estableció directamente el mecanismo para realizar esos reembolsos.

Trump había convertido los aranceles en uno de los pilares de su política comercial, al utilizarlos tanto para presionar a socios económicos como para incentivar la producción dentro de Estados Unidos.

Ciudadanía por nacimiento, otro choque con la Corte

El segundo asunto mencionado por Trump fue la ciudadanía por nacimiento. El 30 de junio, la Corte Suprema rechazó por seis votos contra tres la orden ejecutiva con la que el mandatario buscaba restringir el reconocimiento automático de la ciudadanía a determinados niños nacidos en territorio estadounidense.

La mayoría concluyó que la medida contravenía la Decimocuarta Enmienda y mantuvo la interpretación de que prácticamente todas las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción adquieren la ciudadanía al nacer.

Trump volvió este sábado sobre aquella derrota judicial: “Han perjudicado para siempre la forma en que las personas se convierten en ciudadanos de nuestro gran país. Ha sido un capítulo triste en la historia de Estados Unidos”, aseguró.

La disputa no terminó con aquella sentencia. En agosto, Trump firmó una nueva orden ejecutiva sobre ciudadanía que buscó adaptar la política de su Gobierno a los límites establecidos por la decisión de junio.

Las críticas del mandatario se producen apenas días después de otro enfrentamiento con el máximo tribunal. El 15 de septiembre, la Corte rechazó un intento de su Gobierno para modificar las reglas relacionadas con las boletas electorales enviadas por correo antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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