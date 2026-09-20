Colisión de dos planeadores deja un piloto muerto en una zona rural de Nueva York

Un piloto murió después de que dos planeadores chocaran en pleno vuelo el viernes por la tarde en el norte del estado de Nueva York, informaron las autoridades.

La colisión ocurrió alrededor de las 2:26 p.m. en las inmediaciones de Edinburg, en el condado de Saratoga, según la Policía Estatal de Nueva York.

Cada aeronave era operada por un solo piloto y no llevaba pasajeros adicionales.

Después del choque, uno de los planeadores consiguió aterrizar de manera segura en el cercano Plateau Sky Ranch Airport. Su piloto no resultó herido.

El segundo avión se estrelló en una zona remota ubicada cerca de Sand Lake Road, en Edinburg.

Encuentran restos del avión en una zona remota

La Policía Estatal de Nueva York recibió alrededor de las 2:26 p.m. el reporte sobre una posible colisión entre dos aeronaves.

Más de dos horas después, agentes y guardabosques estatales localizaron los restos del segundo planeador en una zona boscosa y de difícil acceso.

El piloto de esa aeronave era la única persona a bordo y fue encontrado muerto en el lugar del accidente.

Las autoridades todavía no han divulgado públicamente su identidad.

Imágenes del lugar mostraron una importante presencia policial y de equipos de emergencia alrededor de los restos del pequeño avión.

Según reportes de medios locales, grabaciones de comunicaciones de emergencia registraron a un respondedor describiendo una columna de humo negro procedente del lugar del accidente.

Uno de los pilotos logró aterrizar sin lesiones

El otro planeador involucrado en la colisión logró llegar hasta el Plateau Sky Ranch Airport.

El piloto que lo operaba no sufrió lesiones.

Elayne Wade, propietaria del aeropuerto, declaró al Times Union que la aeronave sufrió únicamente daños menores y describió al piloto como “conmocionado, pero bien”.

Wade también señaló que el piloto volvió a despegar posteriormente para intentar localizar el otro planeador.

La Administración Federal de Aviación (FAA) identificó las aeronaves involucradas como un Schempp-Hirth Ventus, que fue el avión que se estrelló, y un Schleicher AS24, que consiguió aterrizar.

La FAA y la NTSB investigan la colisión

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) fueron notificadas del accidente y participan en la investigación.

Jennifer Gabris, portavoz de la NTSB, explicó que los investigadores analizarán al piloto, las aeronaves y las condiciones de operación para determinar qué provocó la colisión.

Entre los elementos que serán examinados se encuentran los datos de seguimiento de vuelo, grabaciones, registros de mantenimiento de las aeronaves, pronósticos meteorológicos, la licencia y el historial de vuelo del piloto, declaraciones de testigos y videos de vigilancia.

La Policía Estatal de Nueva York pidió inicialmente a los residentes evitar el área de Wheeler Road debido a la respuesta de emergencia desplegada en la zona.

Por ahora, las autoridades no han establecido qué provocó que los dos planeadores chocaran en el aire.

La investigación deberá determinar la trayectoria de ambas aeronaves antes de la colisión y las condiciones existentes en ese momento.

La NTSB prevé publicar un informe preliminar dentro de aproximadamente 30 días. El informe final podría tardar entre 12 y 24 meses.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el accidente que dejó a un piloto muerto y a otro ileso.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York