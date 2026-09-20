Niño de 13 años muere ahogado en un río de Montana tras salvar a su hermana

Un niño de 13 años murió ahogado en un río de Montana después de intentar salvar a su hermana durante una excursión en la que ambos practicaban tubing.

Ephraim Dayley desapareció el miércoles en el río Clarks Fork, cerca de Fromberg, Montana. Los equipos de búsqueda y rescate localizaron su cuerpo bajo el agua el jueves alrededor de las 2:00 p. m., hora local, informó la Oficina del Sheriff del condado de Carbon.

El sheriff Josh McQuillam explicó a MTN News que Dayley y su hermana se encontraban en el río cuando ambos tuvieron dificultades.

Según el funcionario, la menor habría caído de su flotador o intentaba bajarse de él cuando comenzó a tener problemas para volver a subir.

El adolescente logró poner a salvo a su hermana

McQuillam relató que Dayley intervino para ayudar a su hermana.

“Ella se había caído del flotador o estaba intentando bajarse, no está del todo claro, pero en algún momento sí se bajó del flotador y tenía dificultades para volver a subir. Él intentó salvarla”, explicó el sheriff.

El adolescente logró ayudarla, pero posteriormente no pudo salir del agua.

“Él logró hacerlo, pero ella no pudo ayudarlo a él. Ella llegó a la orilla y él no”, agregó McQuillam.

La búsqueda se concentró en el tramo del río donde Dayley había desaparecido, con una profundidad estimada de entre 6 y 10 pies.

Equipos especializados buscaron al menor

Equipos de búsqueda y rescate desplegaron buzos para recorrer el área donde se había visto por última vez al adolescente.

La Oficina del Sheriff del condado de Yellowstone también colaboró con la operación mediante un dron de emergencia y un helicóptero.

Los equipos continuaron las labores hasta que localizaron el cuerpo de Dayley el jueves.

La Oficina del Sheriff del condado de Carbon informó que el adolescente fue encontrado “bajo el agua utilizando tecnología submarina especializada”.

Posteriormente fue llevado hasta la orilla, donde fue declarado muerto.

Las autoridades no han informado de otros heridos relacionados con el incidente.

La familia recuerda a Ephraim como un héroe

Dayley era uno de nueve hermanos.

Después de conocerse su muerte, personas cercanas a la familia lo recordaron como un adolescente dispuesto a ayudar a los demás.

Una persona que lo conocía escribió en la página de GoFundMe creada para ayudar a la familia que Ephraim era un “héroe increíble”.

“Siempre estaba ahí para echar una mano o contar una historia divertida para hacerme sonreír. Te extrañaremos muchísimo, Ephraim”, escribió.

La tragedia ocurrió mientras las autoridades de Montana continúan recordando los riesgos asociados con las actividades recreativas en ríos, especialmente cuando las personas enfrentan dificultades para mantenerse a flote o regresar a la orilla.

Sigue leyendo:

–Bombero muere en Montana mientras incendios forestales azotan el oeste de EE. UU.

–Avioneta se estrella contra aeronave estacionada en aeropuerto de Montana y provoca incendio

–Explosión sacude planta en campos petrolíferos de Montana sin dejar heridos