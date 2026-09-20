Prince Royce critica a los Latin Grammy por la ausencia de bachata entre los nominados

El reconocido cantante Prince Royce alzó su voz tras anunciarse las nominaciones a los premios Latin Grammy, criticando duramente la falta de representación de la bachata en la categoría destinada a reconocer este género.

El artista neoyorquino de origen dominicano lamentó que la gala, organizada por la Academia Latina de la Grabación, esté priorizando otros intereses por encima del valor musical y la tradición de los ritmos caribeños.

A través de sus redes sociales, Royce expresó su descontento al constatar que en la categoría a Mejor Álbum de Merengue/Bachata no se incluyó ninguna producción dedicada de forma exclusiva al género amargo.

“Este año, al ver los proyectos nominados a Mejor Álbum de Merengue/Bachata, noté que no hay ni un solo álbum de bachata y que aproximadamente solo el 15% de la música en esos álbumes es bachata”, aseveró el intérprete.

En su mensaje, el músico de 37 años señaló que la entrega de premios parece haber tomado un rumbo cuestionable en la industria. Afirmó que la ceremonia corre el riesgo de convertirse en “un concurso de popularidad dentro de la propia industria, donde pesen más las relaciones, las campañas o quién tiene más amigos”.

A pesar de sus críticas, Prince Royce enfatizó que su postura no busca desmerecer a otros ritmos tropicales ni a los colegas seleccionados este año, entre los que destacan producciones de artistas como Fariana, Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana y Techy. Aclaró que su reclamo atañe a la preservación del patrimonio musical.

“Tener artistas dominicanos nominados no significa automáticamente que la bachata esté representada. Ser dominicano es una nacionalidad. La bachata es un género, una cultura y una historia con identidad propia”, remarcó.

La controversia surge a pocas semanas de la ceremonia de premiación, programada para el próximo 12 de noviembre en Las Vegas. La pronunciación de Royce, una de las figuras más consolidadas del género moderno con 15 nominaciones a lo largo de su carrera, reabre el debate sobre los criterios de selección de la Academia.

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