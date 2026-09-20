Trump vuelve a amenazar a Irán mientras anticipa decisiones sobre la guerra

El presidente Donald Trump volvió a elevar el tono de sus advertencias contra Irán al plantear públicamente una de las opciones más extremas que, según dijo, analiza mientras decide el futuro de la guerra en Medio Oriente.

“¿Cuándo debo volar por los aires a toda la nación?”, preguntó Trump, en referencia a Irán, de acuerdo con el periodista Trey Yingst, corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News. Yingst señaló que Trump se encuentra en una “fase de decisión” y anticipó que “cosas muy importantes van a suceder en un futuro no muy lejano”.

El mandatario, según el periodista, describió tres alternativas: “eliminar a Irán, dejar que se hunda económicamente o llegar a un acuerdo”. La declaración ocurre casi siete meses después del inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y mientras la administración Trump evalúa si reanuda una ofensiva de mayor escala.

TRUMP on Iran: "My question is, if and when do I blow the entire nation up? They better behave."



God we are so f–ked! pic.twitter.com/TCOZUcvHbc — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 20, 2026

Trump enfrenta presión por el costo de la guerra

El presidente ya había expresado esta semana que todavía no decide si ordenará nuevos ataques contra el régimen iraní. En una entrevista con Axios, afirmó: “Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos (al régimen iraní) o no? Es una decisión importante. Conmigo, cualquier cosa puede pasar”.

Trump también habría mostrado disposición para reunirse con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien se espera que viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también figura entre los funcionarios que podrían asistir.

Las nuevas amenazas llegan mientras el conflicto continúa afectando directamente a los consumidores estadounidenses. El precio promedio nacional de la gasolina alcanzó el domingo $4.48 por galón, según AAA, en medio de la interrupción del tráfico petrolero por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

Trump ha restado importancia al incremento y aseguró esta semana que el costo representa “un precio muy bajo” por las acciones militares. También sostuvo que los precios terminarán cayendo rápidamente.

Sin embargo, el impacto económico comienza a generar preocupación entre republicanos que enfrentan las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. La senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, reconoció que sus electores cuestionan la duración del conflicto y sus efectos sobre el costo de vida.

Mientras Washington analiza sus siguientes pasos, el Estado Mayor iraní advirtió que cualquier nuevo ataque estadounidense provocaría “devastadores bombardeos” contra bases e intereses de Estados Unidos en la región. Irán también amenazó con considerar cómplices a los países que apoyen una nueva ofensiva estadounidense, elevando aún más el riesgo de una escalada regional.

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