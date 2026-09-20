Venezuela confirma que Delcy Rodríguez irá a la Asamblea General de la ONU y reunión con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participará esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, una visita que marcará el regreso de un gobernante venezolano al principal foro diplomático mundial después de ocho años y que tendrá como punto central su primer encuentro presencial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno venezolano confirmó este domingo el viaje de Rodríguez mediante un mensaje difundido por el Ministerio de Comunicación, que aseguró que la mandataria “llevará la voz de la nación al escenario mundial”.

“¡Nos vemos en la ONU!”, expresó la cartera venezolana, que sostuvo que el país, gracias a “esfuerzos previos”, recuperó su estatus y se reincorporó a “la dinámica diplomática del planeta”. Medios venezolanos también dieron cuenta este domingo del anuncio oficial.

Venezuela en la ONU



Los países vuelven a encontrarse en el escenario global, al tiempo que Venezuela renace en el mundo. pic.twitter.com/wPGcMQp6PY — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) September 20, 2026

La visita adquiere especial relevancia por el escenario político surgido después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas en enero pasado. Maduro permanece detenido en Nueva York mientras enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

Precisamente Maduro había sido el último gobernante venezolano en acudir personalmente a la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2018. Ocho años después, Rodríguez llegará a Nueva York en un contexto radicalmente distinto, marcado por el acercamiento entre Caracas y Washington tras años de confrontación.

Primer encuentro entre Rodríguez y Trump

La agenda tendrá uno de sus momentos principales el martes, cuando Rodríguez coincida con Trump durante una recepción organizada por el mandatario estadounidense al margen de la Asamblea General.

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, confirmó el encuentro, aunque hasta ahora no se ha divulgado una agenda detallada de los asuntos que abordarán. Será la primera reunión presencial entre Trump y Rodríguez desde que esta última asumió como presidenta encargada tras la salida de Maduro.

El acercamiento se produce después de meses de contactos entre ambos gobiernos y de un acuerdo energético alcanzado en agosto. Reuters señaló que Rodríguez ha recibido un creciente respaldo de Washington mientras Estados Unidos incrementa su participación en el sector petrolero venezolano.

La reunión también tendrá un componente histórico: será el primer encuentro entre los gobernantes de Estados Unidos y Venezuela en más de una década. El antecedente más cercano ocurrió en abril de 2015, cuando Barack Obama y Maduro mantuvieron una breve conversación durante la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá.

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