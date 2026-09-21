¿Es Manelyk González una verdadera experta en realities de televisión?
Tener experiencia en realities, no te convierte, necesariamente, en una experta... ¿o sí?
En la actualidad, hacerse llamar experto en realities, que es una característica que muchos han querido otorgarle a Manelyk González, es un término demasiado exagerado para algunas personalidades. Mane tiene experiencia en realities, pero eso no necesariamente te hace un experto. La verdad es que hay muchos conceptos que aclarar.
Para empezar, la modelo y empresaria mexicana es una celebridad de realities. Esto le otorga experiencia, mas no necesariamente la hace experta. Repito.
La mexicana salió de Acapulco Shore y después la hemos visto en realities como “La Casa de los Famosos”, en dos temporadas. “Los 50” y ahora “La Granja VIP 2”. Y en todos estos proyectos hemos visto la misma historia.
La misma forma de empezar a jugar, de posicionarse, de hacerse sentir y notar. Para luego contarnos una historia que le permita transitar el juego en compañía, no solo de amigos y aliados, sino de una pareja que la reconforte. Ella, en efecto, crea su universo alterno. Kelvin Noé Rentería, los gemelos de “Los 50”, Caramelo y ahora Julio Camejo. Nombres importantes dentro de los juegos de Mane en cada reality.
¿Qué vendría siendo entonces un experto en realities?
Para empezar, sería una persona capaz de transitar diversos proyectos, y en cada uno hacerse notar de diferentes formas. Dejando que el público vea que en efecto sabe adaptarse, entrar a las reglas del juego y permitirle a los televidentes conocer a una misma persona en sus diferentes versiones.
Esto te lo permiten los realities, cuando te das cuenta de la diversidad de proyectos tan diferentes entre sí. Por ejemplo: “Exatlón”, “Top Chef VIP”, “La Granja VIP”, “La Casa de los Famosos”, “La Isla Desafío Extremo”, “Los 50”, “Mundo Opuestos” y “La Academia”, por mencionar algunos.
Transitar cada uno de estos, llegar a la final, o al menos avanzar y ser parte del proyecto más de un mes te convierte en alguna forma en un experto en realities. Una personalidad que logró conectar con las audiencias de cada proyecto sin repetirse. Manteniendo su esencia, pero viviendo cada reto de manera diferente.
Manelyk se ha repetido en cada uno de los proyectos de realities que ha aceptado. No tiene una forma novedosa de jugar. Lo mismo sucede con Kunno, con Niurka Marcos, con Bebeshita, con Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Josh Martínez, Zoe Bayona, etcétera.
De los personajes que hemos conocido en los últimos años dentro del mundo de los realities, Sergio Mayer ha demostrado ser un experto en realities. No vive ni un solo proyecto de manera repetitiva. Y en todos hemos podido descubrir a un Mayer diferente. Después tenemos a los que han sabido diversificarse y obtener experiencia en el camino. Hablamos de Guty Carrera, Rey Grupero, Aylín Mujica, Samira Jalil, Miguel Arce y ahora hasta Lupillo Rivera y Caramelo.
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