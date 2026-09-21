¿Qué es la esofagitis?, la enfermedad que sufre Kim Kardashian y que causó la muerte de su padre

Kim Kardashian volvió a poner su salud en el centro de la conversación pública. En el tráiler de la octava temporada de “The Kardashians”, la socialité, modelo, actriz y empresaria estadounidense reveló que fue diagnosticada con esofagitis, una enfermedad que afecta los tejidos que recubren el esófago, y confesó que la noticia le daba “ganas de llorar”.

El adelanto muestra a la empresaria en un centro de salud, y una voz fuera de cuadro le pregunta si no fue eso lo que mató a su padre. Kardashian responde afirmativamente, mientras su madre, Kris Jenner, expresa su angustia ante las cámaras.

Cortesía: Disney+

La referencia no es casual: Robert Kardashian, padre de Kim, Khloé y Kourtney, falleció en 2003 a causa de un cáncer de esófago. El abogado murió a los 59 años, apenas ocho semanas después de recibir su diagnóstico.

Ese desenlace tan rápido explica el temor de la familia. De hecho, tras la muerte de Robert Kardashian se creó en 2019 un centro de salud dedicado a su memoria en la Universidad de California en Los Ángeles, enfocado precisamente en la prevención de enfermedades esofágicas.

¿En qué consiste la esofagitis?

Según explican especialistas consultados por medios estadounidenses, la esofagitis es la inflamación del tejido que recubre el esófago, el tubo muscular que transporta alimentos y líquidos de la boca al estómago. Los síntomas más habituales incluyen acidez, dolor al tragar y molestias en el pecho.

Las causas pueden ser variadas. Entre los desencadenantes más comunes están el reflujo del contenido estomacal hacia el esófago, el consumo de alcohol y tabaco, ciertos medicamentos —como la doxiciclina o el risedronato—, los vómitos frecuentes, la obesidad y acostarse poco después de comer en exceso.

El gastroenterólogo Stuart Spechler, del Centro Médico de la Universidad de Baylor, precisó a la cadena NBC que la forma más frecuente es la esofagitis por reflujo, una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), en la que los mecanismos que normalmente impiden que el ácido suba desde el estómago fallan y terminan dañando el esófago.

¿Es lo mismo que el cáncer de esófago?

Aquí está el matiz que varios medios se apresuraron a aclarar: no son la misma enfermedad. El diagnóstico de esofagitis no significa que Kim Kardashian tenga cáncer de esófago; son condiciones diferentes. Sin embargo, existe una relación clínica entre ambas que justifica la preocupación familiar. Por un lado, los tratamientos de quimioterapia o radioterapia contra el cáncer de esófago pueden provocar esofagitis; por otro, una esofagitis no tratada puede, con el tiempo, derivar en un diagnóstico de cáncer esofágico.

El propio Spechler explicó que algunos pacientes con esofagitis por reflujo terminan desarrollando esófago de Barrett, una condición en la que la exposición crónica al ácido daña el revestimiento normal del esófago y lo reemplaza por células similares a las del intestino o el estómago. Ese esófago de Barrett sí es reconocido como un factor de riesgo para el cáncer esofágico, lo que explica por qué la noticia resultó tan sensible para la familia Kardashian.

Un tratamiento manejable

Pese a la alarma inicial, el pronóstico suele ser favorable. De acuerdo con MedlinePlus, el recurso de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el tratamiento de la esofagitis depende de su causa, pero puede incluir medicamentos para reducir el ácido estomacal, antibióticos o antifúngicos si hay infección de por medio, fármacos que recubren el revestimiento del esófago, y cambios en la dieta. La misma fuente señala que, en la mayoría de los casos, los trastornos que causan la inflamación del esófago responden bien al tratamiento.

El tráiler no precisa qué tipo de esofagitis padece Kim Kardashian ni qué la originó en su caso concreto, algo que —según se espera— se abordará con más detalle a lo largo de la nueva temporada del programa.

Kim marcada por la salud

Este no es el primer sobresalto de salud que Kim comparte en el reality show. En octubre de 2025 había revelado, durante el estreno de la séptima temporada, que le habían detectado un pequeño aneurisma cerebral durante una resonancia magnética, hallazgo que ella misma vinculó al estrés acumulado, en parte por su divorcio con Kanye West.

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