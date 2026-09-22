Donald Trump ordena cambiarle de nombre a la Inteligencia Artificial

En todos los documentos oficiales ligados al gobierno estadounidense, la denominación de Inteligencia Artificial (IA) será reemplazada al menos durante la etapa en que Donald Trump funja como presidente.

Durante un discurso emitido por el republicano de 80 años ante la Asamblea General de las Naciones Unidas anunció que, en todos los documentos estadounidenses, la inteligencia artificial pasará a denominarse “superinteligencia”.

“Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier intento de construir un sistema global para controlar la inteligencia artificial de la que tanto se habla ahora, a la que de ahora en adelante llamaremos superinteligencia. Cambiando el nombre”, señaló.

El argumento del jefe de la nación es darle la importancia que merece a uno de los avances de la tecnología más prometedores de los últimos años.

“El uso de la palabra ‘inteligencia artificial’ hace que parezca falsa. No lo es. De hecho, es asombrosa, pero debemos tener cuidado. En realidad, es justo lo contrario de lo que aparenta.

Bienvenidos al nuevo mundo de la superinteligencia. Veamos qué tal funciona. Suena mucho mejor. Y lo es, además de ser mucho más preciso”, subrayó.

"America is rising, our nation is growing, our power is expanding, our country is doing better than ever before, and our future is very, very bright."



Watch President Trump's full introduction at the United Nations General Assembly ?? pic.twitter.com/UllYquRfPz — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

La postura asumida por Trump para defender a la IA surge días después de que los líderes de compañías tecnológicas inmersos en la carrera por ofrecer el modelo más avanzado de IA advierten que, antes de seguir adelante con sus respectivos proyectos, resulta necesario establecer medidas de seguridad para evitar que en, algún momento la situación pueda salir de control como lo expuso recientemente Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic.

Sin embargo, Trump presionó para que se redujera la regulación de la IA con el fin de garantizar que Estados Unidos supere a China en la carrera por dominar a dicha tecnología.

Desde la semana pasada, a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el magnate neoyorquino anticipó la creación de un ente que le permita supervisar y acompañar los avances de los modelos IA a cargo de compañías como OpenAI, Anthropic y Google.

“Estoy creando la Fuerza de IA, al igual que creé la Fuerza Espacial. Anunciaré próximamente al ‘Zar’ de la IA.

La IA es la próxima revolución industrial, o Internet, pero será aún mayor y tendrá un impacto aún mayor”, escribió.

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