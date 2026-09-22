EE.UU., Dinamarca y Groenlandia firman acuerdo de seguridad en el Ártico

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron este martes un acuerdo de seguridad que ampliará la presencia militar estadounidense en la isla ártica, con dos nuevas bases y mayores capacidades de defensa, sin modificar la soberanía danesa ni el derecho de autodeterminación de Groenlandia.

“Esto es algo extraordinario para Europa y para Estados Unidos, para todo el mundo y para Groenlandia. Va a ser increíble”, declaró Trump antes de la firma. La Casa Blanca calificó el convenio como un acuerdo de largo plazo que garantiza a Washington capacidad para reforzar la defensa del continente norteamericano desde el Ártico.

El documento modifica y amplía el marco establecido por el acuerdo de defensa firmado por Estados Unidos y Dinamarca en 1951. Uno de sus principales cambios será la apertura de dos instalaciones militares estadounidenses, una en Narsarsuaq, en el sur de Groenlandia, y otra en Mestersvig, en la costa oriental.

President Donald J. Trump officially signs the landmark Greenland security deal alongside Prime Minister Mette Frederiksen of Denmark and Prime Minister Jens-Frederik Nielsen of Greenland.



This HISTORIC deal is critical for American national security and defense in the Arctic? pic.twitter.com/OGoSWfjEhf — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

Washington también podrá ampliar la Base Espacial Pituffik, actualmente su única instalación militar activa en la isla. Aeronaves y embarcaciones estadounidenses tendrán, además, amplios derechos de tránsito, aterrizaje y navegación en Groenlandia y sus aguas territoriales. El acuerdo no establece por ahora el número de militares que serán desplegados ni un calendario para la expansión.

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Trump anunció que el proceso comenzará de inmediato.

“Estaremos construyendo dos bases militares muy importantes”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que el acuerdo otorga a Estados Unidos “control permanente sobre la seguridad” del territorio.

El convenio también permitirá desplegar en Groenlandia componentes del sistema estadounidense de defensa antimisiles denominado Golden Dome, concebido para detectar y responder a amenazas de misiles balísticos. La posición geográfica de la isla, entre América del Norte y Europa y sobre algunas de las rutas más cortas a través del Ártico, le concede una importancia estratégica para la defensa del continente.

Groenlandia mantiene su derecho de autodeterminación

Pese al aumento de la presencia estadounidense, el acuerdo no transfiere la soberanía de Groenlandia a Washington. La isla continuará como territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca y conservará su derecho a decidir eventualmente sobre su independencia.

Frederiksen afirmó que el convenio representa un nuevo capítulo de una cooperación militar que comenzó hace 75 años.

“Hoy estamos firmando un acuerdo aún más grande y mejor, un acuerdo que puede durar para siempre”, declaró la primera ministra danesa, quien aseguró que el pacto fortalece la seguridad común y la capacidad de disuasión.

Nielsen destacó, por su parte, la relación de Groenlandia con Estados Unidos y la alianza occidental.

“Su seguridad es nuestra seguridad y nuestra seguridad es su seguridad. Estamos realmente satisfechos con el resultado, que fortalece nuestra seguridad compartida y nuestro vínculo como aliados cercanos”, afirmó.

El texto contempla incluso el escenario de una futura independencia groenlandesa. En ese supuesto, Dinamarca y Groenlandia deberán procurar que el nuevo Estado permanezca dentro de la OTAN o solicite su incorporación a la alianza.

La firma representa así un cambio respecto a la confrontación que comenzó a principios de 2026, cuando Trump se negó a descartar el uso de presión económica o militar para obtener el control de Groenlandia. Sus declaraciones provocaron una crisis diplomática con Dinamarca, aliado de Estados Unidos en la OTAN, y fuertes críticas dentro de la propia isla.

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