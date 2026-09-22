Gobierno de Trump dará de baja a 750,000 inscritos en Obamacare alegando supuesto fraude

La administración del presidente Donald Trump retirará de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, a unas 750,000 personas que, según funcionarios federales, fueron inscritas de manera fraudulenta o no cumplen con los requisitos para recibir subsidios.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente JD Vance y Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), quienes defendieron la medida como parte de una ofensiva para combatir el fraude en los programas públicos de salud.

Las cancelaciones representarían un ahorro estimado de $2,200 millones para los contribuyentes, de acuerdo con las cifras presentadas por la administración. “No se trata de privar a nadie de sus beneficios. Se trata de impedir que los estafadores roben de estos programas”, dijo Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La medida llega mientras los republicanos intentan convertir el combate al fraude y el costo de la atención médica en uno de sus principales argumentos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

VP Vance on President Trump's War on Fraud:



"The President of the United States has empowered us with a whole of government approach to go after the fraud…That is why the @WHFraudTF has been so successful." pic.twitter.com/uP6PA7R5Cz — Vice President JD Vance (@VP) September 22, 2026

Vance defiende revisión de millones de inscritos

Vance y Oz dijeron que, además de las aproximadamente 750,000 cancelaciones, las autoridades realizarán verificaciones adicionales sobre otras 419,000 personas cuyos registros también generan dudas. “Nos estamos asegurando de que las personas que reciben los subsidios de Obamacare realmente tengan derecho a recibirlos”, afirmó Vance.

Oz sostuvo que cerca de 35% de los actuales inscritos en los mercados de ACA nunca han utilizado su seguro. El funcionario describió a los afectados por la cancelación como registros que podrían corresponder a personas que desconocen su inscripción, no utilizan la cobertura o incluso a individuos ficticios.

“No se trata de personas reales. No vamos a pagar seguros por fantasmas inexistentes”, declaró Oz. La ofensiva está encabezada por el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude, una iniciativa de Vance que también ha intervenido en disputas relacionadas con fondos de Medicaid destinados a Minnesota y California.

Desde enero, CMS también ha rescindido contratos de más de 200 agentes y corredores de seguros que, según la agencia, incumplieron las normas.

This is a thinly veiled attempt by the Trump administration to step closer to their goal of ending Obamacare, despite the millions of Americans who depend on the program for critical care. It's cruel and asinine. https://t.co/rYs5nPxmXF — Rep. Nadler (@RepJerryNadler) September 22, 2026

Demócratas cuestionan las cancelaciones

La administración Trump sostiene que los problemas de fraude se agravaron durante la administración de Joe Biden debido a un crecimiento acelerado de las inscripciones sin controles suficientes. La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que en 2025 alrededor de 2.3 millones de personas reclamaron indebidamente créditos fiscales de Obamacare después de exagerar intencionalmente sus ingresos.

Sin embargo, Protect Our Care, grupo defensor de ACA cercano a los demócratas, calificó la nueva política como una “cortina de humo” que podría dejar sin cobertura a personas que sí cumplen los requisitos. “Las familias necesitan una cobertura asequible y confiable cuando enferman. El grupo de trabajo de Vance no lo logrará”, afirmó Brad Woodhouse, presidente de la organización.

La disputa ocurre después de que los subsidios adicionales de Obamacare expiraran, lo que elevó los costos para muchos afiliados y provocó que algunos cancelaran sus planes o cambiaran a coberturas con deducibles más altos. En junio, funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos calculaban que unos 19 millones de personas permanecían inscritas en planes ofrecidos mediante los mercados de ACA.

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