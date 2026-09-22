Horóscopo de hoy para Virgo del 22 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Aunque por momentos resulte difícil, continúa siendo congruente con lo que sientes y expresa tu estilo sin temor a las críticas. Con el tiempo comprobarás que tu autenticidad prevalece. Por la tarde, ocúpate de tu salud, hazte chequeos de rutina y presta atención a tu cuerpo.

Horóscopo de amor para Virgo

La atención que recibes te hace sentir contento y confiado sobre tu ser amado. Usando esa forma positiva que sientes, expresas lo que ha estado en tu corazón por tanto tiempo. Si eres soltero recibes una respuesta favorable de las personas que conoces que trae cambios positivos y duraderos para ti y las personas que te atraen.

Horóscopo de dinero para Virgo

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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