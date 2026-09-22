Joven de 19 años muere alcanzado por un rayo mientras se refugiaba de una tormenta en Utah

Un excursionista de 19 años murió después de ser alcanzado por un rayo mientras se refugiaba de una tormenta eléctrica en la cima del monte Timpanogos, en Utah.

El joven, cuya identidad no había sido divulgada, se encontraba temprano el viernes por la mañana con otros nueve excursionistas dentro de una pequeña estructura metálica conocida como “Tin Shack”, cuando un rayo impactó el refugio.

El impacto provocó la muerte del joven y dejó heridos a los otros nueve integrantes del grupo.

Los excursionistas alertaron a las autoridades alrededor de las 6:00 a.m., informó el Daily Herald.

Los equipos de emergencia se trasladaron hasta la cima de la montaña e intentaron salvar la vida del joven, pero fue declarado muerto poco después.

La Oficina del Sheriff del condado de Utah (UCSO) señaló que la operación de rescate enfrentó “importantes desafíos” debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la ubicación remota de la cima de la montaña.

La oficina del sheriff expresó sus condolencias a los familiares y amigos del joven y reconoció también la labor de los excursionistas y rescatistas que ayudaron a las personas heridas.

Un fotógrafo captó el momento de un rayo cerca de la tragedia

Taylor Ehat, un fotógrafo que se encontraba observando la tormenta el viernes, tomó una fotografía de un rayo aproximadamente a la misma hora en que ocurrió el incidente.

Ehat contó a NBC 15 que la primera fotografía que tomó esa mañana mostraba un rayo impactando cerca de las 6:20 a.m.

Durante el día mostró la imagen a otras personas, pero posteriormente se enteró de que un excursionista había muerto durante la tormenta.

El fotógrafo también relató que su hija adolescente tenía previsto subir a la montaña ese día, pero finalmente decidió no hacerlo debido a las condiciones meteorológicas.

“Me toca de cerca. Estoy muy triste de que esta persona haya perdido la vida”, dijo Ehat.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de los rayos

Después del incidente, la Oficina del Sheriff del condado de Utah recordó a los excursionistas la importancia de revisar las condiciones meteorológicas antes de iniciar una caminata.

Las autoridades también recomendaron abandonar inmediatamente las zonas expuestas cuando exista una tormenta eléctrica.

“Si escuchas un trueno, estás lo suficientemente cerca de la tormenta como para ser alcanzado por un rayo”, advirtió un portavoz.

Los excursionistas deben alejarse de las crestas expuestas, las cimas y otras zonas elevadas y buscar un refugio adecuado cuando sea posible.

La oficina del sheriff advirtió específicamente que pequeñas estructuras como cobertizos, refugios y construcciones similares no ofrecen protección suficiente contra los rayos.

Los lugares considerados más seguros son edificios grandes y completamente cerrados o un vehículo cerrado con techo rígido.

El monte Timpanogos es un destino popular para excursionistas

El monte Timpanogos, conocido popularmente como “Timp”, es la segunda montaña más alta de la cordillera Wasatch y uno de los destinos de senderismo más populares de Utah.

La muerte del joven de 19 años representa el segundo fallecimiento por un rayo registrado en la zona durante este año.

En julio, un hombre de 59 años murió después de ser alcanzado por un rayo en American Forks Twin Peaks.

El incidente del viernes vuelve a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan los excursionistas cuando las tormentas eléctricas llegan a zonas montañosas, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente y los refugios pequeños no necesariamente ofrecen protección adecuada.

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