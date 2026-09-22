Santos FC pierde ante el TAS y deberá pagar millonaria indemnización a Pedro Caixinha

El Santos de Brasil sufrió un revés ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el conflicto legal con Pedro Caixinha y ahora deberá cumplir con una indemnización por la rescisión del contrato del técnico portugués.

De acuerdo con información publicada por Marcelo Bee Sellares, el conjunto brasileño tendrá que desembolsar alrededor de $2.8 millones por la terminación del vínculo con Caixinha y parte de su cuerpo técnico.

El pago debe realizarse de manera inmediata y el incumplimiento podría generar nuevas consecuencias para el club, entre ellas una posible prohibición para registrar jugadores.

“La deuda deriva de la terminación del vínculo en abril de 2025. Si Santos FC no cumple, puede quedar expuesto a un nuevo transfer ban“, señaló Sellares.

El TAS confirmó el fallo contra Santos FC

El conflicto comenzó en abril de 2025, cuando Santos FC decidió terminar el contrato de Pedro Caixinha después de los resultados obtenidos durante su gestión.

La FIFA había fallado previamente a favor del entrenador portugués y estableció una indemnización cercana a los 13 millones de reales, equivalentes a $2.5 millones de dólares, aproximadamente, además de las cantidades correspondientes a integrantes de su cuerpo técnico.

Santos decidió apelar la resolución y llevó el caso ante el TAS, buscando modificar el fallo de la FIFA.

Sin embargo, el tribunal deportivo confirmó la resolución y el club brasileño agotó las instancias deportivas disponibles para intentar revertir la sentencia.

Ahora Santos deberá cumplir con la obligación económica establecida en el proceso.

?? CAS mantém condenação, e Santos terá que pagar R$ 14,4 milhões à vista a Pedro Caixinha e sua comissão técnica.



Se não quitar a pendência, o Peixe pode sofrer um novo transfer ban da FIFA e ficar novamente impedido de registrar jogadores.



Caixinha comandou o Santos por 16? pic.twitter.com/dmx5NYNqVx — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) September 22, 2026

Santos FC podría recibir un transfer ban

El principal riesgo para el club brasileño no se limita al pago de la indemnización.

En caso de que Santos FC no cumpla con la resolución, podría quedar expuesto a un transfer ban, una sanción que impediría al equipo registrar nuevos futbolistas.

Por ahora, el transfer ban aparece como una posible consecuencia ante un eventual incumplimiento y no como una sanción que ya haya sido aplicada al Santos.

La situación representa un nuevo problema para las finanzas del club, que deberá resolver el pago derivado de la salida de Caixinha para evitar que el conflicto tenga consecuencias adicionales en su planificación deportiva.

Pedro Caixinha solo dirigió 16 partidos con Santos

Pedro Caixinha fue anunciado como entrenador de Santos a finales de diciembre de 2024, después del regreso del equipo a la Serie A de Brasil.

Su paso por el club, sin embargo, fue breve. El técnico portugués dejó el cargo el 14 de abril de 2025, después de que la directiva decidiera terminar su contrato debido a los resultados.

En total, Caixinha dirigió 16 partidos oficiales con Santos entre el Campeonato Paulista y el comienzo de la temporada brasileña.

Su balance fue de seis victorias, tres empates y siete derrotas.

Caixinha también tuvo una salida anticipada de FC Juárez

Después de dejar Santos, el entrenador portugués regresó a la Liga MX a finales de 2025 para asumir el cargo de técnico de los Bravos de FC Juárez.

Su segunda etapa reciente en el futbol mexicano también terminó antes de lo previsto, luego de que el club decidiera despedirlo por los resultados obtenidos.

Ahora, el conflicto que comenzó con su salida de Santos vuelve a tener repercusiones para el conjunto brasileño, que deberá cumplir con la resolución del TAS y evitar que la deuda derive en una restricción para registrar nuevos jugadores.

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