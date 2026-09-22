Un barco pesquero recuperó un gran dron militar estadounidense frente a la costa de Florida

Un grupo a bordo de un barco pesquero frente a la costa de Florida realizó una captura bastante sorprendente el fin de semana: un dron militar de casi 3 metros de largo.

Hot Spots Charters, una empresa de alquiler de barcos de pesca con sede en Pensacola, compartió una foto de su inusual hallazgo en las redes sociales, junto con una imagen de la tripulación de ese día y sus otras capturas.

“¡Excelente jornada de 6 horas con esta tripulación! Si alguien busca su dron, ¡llame a Hot Spots!”, escribió el capitán Daniel Arsenault junto a la foto.

El descubrimiento se produjo cerca de la Base de la Fuerza Aérea Eglin, donde se encuentra la 96.ª Ala de Pruebas de la Fuerza Aérea de EE.UU., según informó CNN.

En declaraciones al medio de noticias militares The War Zone, un portavoz de la Base de la Fuerza Aérea Eglin dijo que la base había perdido un dron, pero se negó a confirmar si se trataba del mismo modelo que había encontrado el barco.

“Puedo confirmar que estábamos realizando una prueba y el objeto de prueba se estrelló”, dijo el portavoz, negándose a proporcionar más detalles sobre el tipo de dron, cuándo se perdió o dónde se estrelló.

En declaraciones a CNN, el capitán Arsenault compartió que él y la tripulación de pesca encontraron el dron por casualidad.

“Estábamos navegando mar adentro y lo vimos flotando”, dijo a CNN.

El capitán de la embarcación de alquiler, Charlie Green, dijo a The War Zone que Arsenault divisó el objeto a lo lejos y decidió ir a investigar.

“Cuando lo hizo, sacó un dorado de buen tamaño de debajo del dron, que se sumó a su nevera ya llena de pescado de la excursión de esa mañana”, explicó Green. “Sus pasajeros lo ayudaron a subirlo a bordo”.

“Arsenault y su compañía de alquiler hicieron todo lo posible para notificar a las agencias locales sobre el hallazgo, y finalmente una de ellas lo recogió”, agregó.

El dron parecía ser un FLM 136, un avión objetivo aéreo no tripulado utilizado por el ejército estadounidense para entrenamiento y pruebas de armamento, aunque el modelo no ha sido confirmado, según CNN y TWZ.

Las imágenes del dron muestran que le faltaban el motor, la hélice y el cono de la nariz, daños comunes cuando una aeronave cae al agua.

En su publicación en redes sociales, Hot Spots Charters aclaró que las autoridades finalmente acudieron a recoger el dron, por lo que los pescadores no se llevaron a casa un recuerdo único.

“¡Las camionetas negras vinieron y recogieron su dron, todo bien!”, escribió Arsenault.

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