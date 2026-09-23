Dos senadores respaldan la petición de investigar a Donald Trump Jr. y a Hunter Biden

La carta enviada por John Curtis, legislador republicano de Utah, a Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, donde pide investigar tanto a Donald Trump Jr., primogénito del actual presidente de la nación, como a Hunter Biden, hijo del exmandatario Joe Biden, recibió el respaldo de un par senadores.

“Han surgido interrogantes sobre las relaciones del hijo mayor del presidente Trump, Donald Trump Jr., con figuras empresariales extranjeras y la aceptación de obsequios importantes”, señala parte del documento.

Dicha solicitud se centra en el presunto “uso de las relaciones familiares presidenciales para beneficio financiero privado, trato preferencial o acceso por parte de intereses nacionales y extranjeros”.

A toaster is a wedding gift. A private-island party paid for by a Putin-connected oligarch is something else. Republicans nearly wore out the subpoena machine investigating Hunter Biden’s foreign relationships. We should not unplug it now. ‘Trust us’ was not enough then, and it? pic.twitter.com/dcWqUO6e2X — Senator John Curtis (@SenJohnCurtis) September 22, 2026

Desde la semana pasada, Curtis estalló después de conocerse una investigación de ProPublica, agencia de noticias independiente, donde reveló que el empresario ruso Umar Kremlev, considerado cercano al presidente Vladimir Putin, cubrió miles de dólares en gastos surgidos durante el par de días que duraron los festejos llevados a cabo en dos islas privadas.

“Un oligarca ruso pagó una lujosa fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr., lo cual me parece repugnante. Es corrupción. No me gusta.

Quiero ser prudente porque no quiero limitarme a hablar de esto de forma pasiva. Ya oirán hablar más de mí más adelante. Esto es muy importante”, advirtió a través de un video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Al respecto, John Cornyn, legislador por Texas y miembro veterano del Comité Judicial, expresó estar dispuesto apoyar al panel que investiga al hijo mayor de Donald Trump.

“Estoy de acuerdo con el senador Curtis. Apoyaría la petición”, externó.

Thom Tillis, senador por Carolina del Norte, también se sumó a la idea de investigar a fondo a los vástagos de Trump y Biden, pero propone que todo se produzca después de haberse efectuado las elecciones de mitad de mandato.

“Si a todos les sigue interesando, hagámoslo después de las elecciones. Si la Cámara de Representantes cambia de mayoría el año que viene, sabemos que habrá una investigación, sea cual sea el motivo”, indicó.

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