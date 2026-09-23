Harvey Weinstein fue sentenciado a 15 años prisión

El magnate caído de Hollywood, Harvey Weinstein, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión en Nueva York tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a Miriam Haley, exasistente de producción del programa “Project Runway”, en un hecho ocurrido en 2006.

La sentencia, dictada por el juez Curtis Farber de la Corte Suprema del estado, pone fin al segundo juicio realizado contra el exfundador de Miramax por estos cargos, luego de que un tribunal de apelaciones anulara en 2024 la condena inicial de 23 años que se le había impuesto en 2020.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Manhattan había solicitado una pena de 20 años de cárcel más cinco años de supervisión posterior. El delito, catalogado como una felonía de clase B, conllevaba un máximo legal de 25 años.

Antes de escucharse la sentencia, Miriam Haley ofreció un emotivo testimonio ante la sala, relatando las graves secuelas que ha sufrido desde la agresión cometida en el apartamento de Weinstein en Manhattan hace dos décadas.

“Para mí, es una sentencia de por vida”, declaró Haley frente al tribunal, asegurando que participar en el proceso legal la ha obligado a vivir con miedo durante años.

Por su parte, Weinstein, de 74 años, intervino en la sesión para expresar su “pesar” por la situación, aunque volvió a negar las acusaciones, afirmando que jamás violó a nadie ni cometió acto ilegal alguno. Tras la resolución judicial, su equipo legal confirmó que apelará el fallo.

El panorama legal del exmagnate

Este proceso en Nueva York forma parte de la compleja situación penal del exproductor. Además de los 15 años impuestos en Manhattan, Weinstein enfrenta una condena de 16 años de prisión dictada en California por el caso de agresión sexual contra la modelo italiana Evgeniya Chernyshova en 2013.

Debido a que un tribunal de apelaciones de California ordenó revisar ese procedimiento, corresponderá a las autoridades de este estado determinar la fecha de una nueva sentencia y definir si la pena se cumplirá de manera simultánea o consecutiva a la dictada en Nueva York.

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