Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
A quien te falte al respeto, bájale el telón de una vez. Has tenido demasiada paciencia con personas que te sonríen de frente y por detrás te acomodan el cuchillo como si estuvieran poniendo la mesa. No necesitas armar un escándalo ni desquitarte el doble para demostrar carácter: basta con quitarles acceso a tu vida. Cuando dejas de justificar lo injustificable, hasta el aire se siente más ligero. Si alguien vuelve con su carita de “yo no fui”, pídele hechos, no cuentos. La confianza, una vez rota, no se remienda con dos disculpas y un emoji de corazón.
Se acerca un chisme capaz de revolverte el estómago. Antes de reaccionar, escucha bien de dónde viene y comprueba qué ocurrió; hay gente que mezcla verdades con veneno para verte perder los estribos. Lo que sí quedará claro es que pusiste en un altar a una persona que ni siquiera supo cuidarte el lugar. No te avergüences por haber creído en ella. La vergüenza le corresponde a quien aprovechó tu buena fe. Tú aprende, cambia la cerradura emocional y sigue caminando, que no naciste para ser museo de decepciones.
En la familia podría darse un reencuentro que parecía difícil de conseguir. Tal vez no se arregle todo en una sola conversación, pero habrá oportunidad de escuchar sin sacar de inmediato la lista de agravios. Lleva el corazón abierto y los límites bien puestos; una cosa es reconciliarse y otra permitir que vuelvan a tratarte como costal de paciencia. Si hay menores o personas mayores de por medio, evita convertir la reunión en campo de batalla. Hay asuntos que se hablan en privado, con calma y sin público echándole más leña al comal.
En el amor, tu lado romántico tendrá ganas de sacar las velas, la música y hasta el mantel que guardas para las visitas. Date permiso de disfrutarlo. Si tienes pareja, propón algo diferente y pregúntale qué necesita de ti; la conexión también se alimenta con atención diaria, no solamente con besos cuando se apaga la luz. Si estás soltero o soltera, coquetea sin escribir una novela completa en tu cabeza después de tres mensajes. Deja que la persona se muestre con tiempo: la imaginación sirve para enamorar, pero no para inventarle virtudes a quien todavía no conoces.
En el trabajo aparecerá una prueba que pondrá a temblar tus seguridades. Puede tratarse de presentar una idea, resolver un encargo complicado o defender una propuesta frente a alguien exigente. Confía en tu intuición para detectar oportunidades, pero acompáñala con preparación: revisa cifras, fechas y detalles antes de abrir la boca. Tu creatividad puede convertir una emoción intensa en algo útil, especialmente si escribes, vendes, diseñas o atiendes personas. Ese toque sensible que a veces escondes será justamente lo que te distinga; úsalo sin regalar tu esfuerzo.
Cuida tu salud emocional. Si una noticia te deja alterado o alterada, aléjate un rato del teléfono, respira y duerme antes de tomar decisiones grandes. No te trates a regaños por sentir demasiado: hasta la olla más resistente se desborda si nunca le bajas al fuego. Date un espacio tranquilo, busca compañía confiable si la necesitas y reconoce cada avance, aunque todavía no veas la orilla. Saldrás a flote paso a paso, y esta vez sabrás mejor a quién subir contigo al barco.
ACUARIO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Traes ganas de cambiar de rumbo y comerte el mundo, pero primero decide qué quieres llevarte contigo y qué ya está ocupando espacio de a gratis. Hay decisiones del pasado que todavía repasas como si pudieras devolverles la cinta y grabarlas de nuevo. Ya estuvo bueno. Algunas salieron bien, otras te dejaron con cara de “¿en qué estaba pensando?”, pero todas te trajeron hasta aquí. Quédate con la lección y usa esa energía para mover una pieza de tu vida que sí puedas cambiar ahora.
Ten cuidado con lo que deseas cuando andas de malas. A veces pides que alguien vuelva, que te den cierto puesto o que se caiga un plan ajeno, sin pensar si eso de veras te conviene. Antes de perseguir algo, pregúntate cuánto te costaría mantenerlo. También revisa las historias que te cuentas en la cabeza: si un mensaje tarda en llegar, ya imaginas traiciones, despedidas y hasta la música de fondo del drama. Busca los hechos antes de sacar conclusiones. Tu mente es brillante, pero cuando le das cuerda de más arma una telenovela con tres pistas y un “visto”.
Un recuerdo de alguien que ya no está físicamente contigo podría aparecer cuando menos lo esperes: una canción, una frase o un objeto que tenías olvidado. Si lo sientes como una señal, recibe ese momento con cariño. Puede ayudarte a recordar un consejo suyo que hoy necesitas. Permítete extrañar sin quedarte atrapado o atrapada en lo que faltó por decir. Honrar a esa persona también puede significar hacer algo bueno con el tiempo que tienes enfrente.
Ahora sí, termina lo que empezaste. Tienes una idea guardada, un trámite a medias o un proyecto que nomás sacas cuando te llega la inspiración. Esta vez ponle fecha a la siguiente tarea y hazla aunque no tengas ganas de aplaudirte frente al espejo. Si el plan es grande, divídelo en pasos que puedas cumplir durante la semana. La satisfacción no vendrá de anunciar que vas a cambiar tu vida, sino de mirar atrás y encontrar trabajo hecho. Ahí sí podrás presumir, y con razón.
En el amor, necesitas espacio para ser tú sin tener que pedir permiso por cada ocurrencia. Si tienes pareja, explícale qué necesitas antes de desaparecerte y esperar que adivine. Ser independiente no te impide construir algo cercano; una conversación honesta puede ahorrarles varios pleitos. Si estás conociendo a alguien, muéstrate como eres desde el principio. Quien se espante porque piensas distinto difícilmente disfrutará acompañarte. Y tú tampoco conviertas cada diferencia en una prueba: a veces el otro solo prefiere otro sabor de nieve, no está atacando tu libertad.
En el trabajo, tu manera de mirar hacia adelante puede abrir una puerta. Lleva una propuesta concreta: explica qué problema resuelve, qué necesitas y cómo sabrás si funcionó. Así tus ideas dejarán de sonar a ocurrencias, aunque sean buenísimas. Para cuidar tu salud emocional, busca un rato sin pantallas ni opiniones ajenas. Camina, escribe o haz algo con las manos que te devuelva la calma. Puedes querer conquistar el mundo mañana; esta noche también mereces descansar.
CAPRICORNIO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si una amistad se ha ido enfriando, deja de echarte toda la culpa. Hay personas con las que compartiste media vida y que ahora apenas tienen tema para cinco minutos de conversación. Eso no borra lo vivido ni convierte a nadie en villano. Antes de cerrar la puerta, intenta acercarte una vez con sinceridad; si siempre eres tú quien busca, escucha y arregla, acepta lo que esa distancia te está mostrando. Tu paz no tiene por qué depender de mantener relaciones a fuerza, como quien sostiene una mesa coja con la rodilla durante toda la comida.
Un amor del pasado podría reaparecer justo cuando comenzabas a sentirte a gusto con tu presente. Tal vez llegue con una disculpa pendiente, un mensaje a deshoras o la clásica pregunta de “¿todavía te acuerdas de mí?”. Claro que te acuerdas, si no te dio amnesia; otra cosa es que quieras repetir la historia. Antes de responder desde la nostalgia, recuerda cómo terminó aquello y qué ha cambiado de verdad. Si tienes pareja, evita esconder conversaciones que después puedan causar un problema mayor. Las cosas claras desde el principio ahorran explicaciones con la cara colorada.
Este año te ha exigido más de lo que muchos imaginan. Sacaste adelante obligaciones mientras por dentro andabas contando las monedas, las fuerzas o las ganas. Date crédito por haber resistido, pero no te obligues a presumir fortaleza todos los días. También hubo momentos buenos que pasaron demasiado rápido porque estabas pensando en el siguiente pendiente. Cuando llegue una noticia agradable o tengas una tarde tranquila, vívela completa. No saques el teléfono para trabajar ni conviertas el descanso en otra tarea que debas hacer perfectamente.
Necesitas poner orden en algo muy concreto: tus horarios, tus gastos o ese compromiso que aceptaste por no incomodar a nadie. Escoge uno y empieza por ahí. Hacer una lista eterna para después ignorarla solo te va a dar más coraje. Si alguien te ha lastimado, decide qué límite necesitas comunicarle y cúmplelo. No hace falta montar un juicio frente a toda la familia ni conseguir que el mundo te dé la razón. A veces la decisión más seria se toma en silencio: dejar de prestar dinero, de contar intimidades o de contestar llamadas que siempre terminan en pleito.
En el amor, tu lealtad vale mucho, pero debe sentirse también en lo cotidiano. Si tienes pareja, cumple esa promesa pequeña que has venido posponiendo y escucha lo que la otra persona intenta decirte sin convertirlo en examen de quién tiene la razón. Si estás soltero o soltera, no midas a alguien solo por lo que promete para dentro de cinco años; fíjate cómo se comporta esta semana. Una relación duradera se construye con constancia, y hasta el cimiento más firme se agrieta si nadie lo cuida.
En el trabajo, tu disciplina puede acercarte a una meta que parecía lejana. Muestra tus resultados, pide información sobre el siguiente paso y reconoce cuándo necesitas ayuda. No tienes que cargar el cerro entero para demostrar que sabes subirlo. Atiende también tu salud: come a tus horas cuando puedas, muévete de manera regular y dale descanso a tu cabeza. El cuerpo suele avisar cuando la agenda se pasó de lista. Hazle caso antes de que tenga que hablarte a gritos.
SAGITARIO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de convertir cada decisión en una asamblea de veinte personas dentro de tu cabeza. A veces la respuesta está en algo tan sencillo como preguntarte si ese plan te entusiasma o si solo aceptaste para que nadie te hiciera caras. Date un momento para disfrutar lo que tienes cerca: una comida sin prisas, una plática que te hace reír, el camino de regreso a casa cuando por fin baja el ruido. No necesitas una vida perfecta para encontrarle sabor a este día. Hasta el café de la mañana sabe distinto cuando dejas de tomarlo corriendo como si te persiguiera la patrulla.
Hay un sueño tuyo que ha terminado siempre al final de la fila porque primero cumples los planes de los demás. Apoyar a quienes quieres está bien; abandonar lo que deseas para que otro esté contento ya es pasarte de generoso. Si quieres estudiar, viajar, cambiar de oficio o arrancar algo propio, aparta tiempo y dinero, aunque al principio sea poquito. Cuando alguien te diga que “después habrá oportunidad”, pregúntate cuántas veces has escuchado esa canción. Esta vez pon tu nombre en la agenda antes de que te llenen los espacios con favores ajenos.
Podría llegarte una oportunidad ligada a algo que intentaste meses atrás. Tal vez una persona recuerde tu trabajo, se libere un lugar o descubras una forma distinta de usar lo que ya sabes. No prometas resultados antes de revisar las condiciones, pero tampoco rechaces la propuesta por miedo a verte principiante. Has hecho sacrificios que nadie vio, y algunos empiezan a rendir fruto. Recibe lo bueno sin actuar como si tuvieras que disculparte por ello. Lo que coseches tendrá mucho que ver con las decisiones que tomes ahora, así que elige con los ojos abiertos.
El recuerdo de alguien que ya se fue podría ponerte sensible. Habrá una fecha, un olor o una frase que te lo traiga de golpe a la memoria. Si te dan ganas de llorar, llora; no tienes que andar repartiendo sonrisas para que todos crean que estás bien. También puedes contar una anécdota suya a alguien cercano y recuperar un poco de la alegría que compartieron. Has pasado por cosas que no habrías elegido, pero sigues aquí, con la posibilidad de darle otro sentido a lo que viene. No te castigues por los días en que te cuesta verlo.
En el amor, tu entusiasmo necesita compañía, no una persona a la que tengas que arrastrar de excursión por la vida. Si tienes pareja, propón una experiencia que ambos disfruten: conocer un sitio cercano, cocinar algo nuevo o salir de la rutina sin vaciar la cartera. Si estás soltero o soltera, acepta una invitación que te despierte curiosidad, pero escucha también lo que buscas a largo plazo. Una buena aventura puede empezar con química; para quedarse hace falta interés de los dos cuando se apagan las luces y toca conversar.
En el trabajo, tu optimismo puede ayudar a un equipo atorado, siempre que venga acompañado de una idea realizable. Explica el primer paso y ofrece hacer tu parte. Para cuidar tu salud, mueve el cuerpo de una forma que disfrutes y prueba actividades que también despierten tu mente. Empieza con una rutina posible de mantener. La vida tiene puertas nuevas para ti, Sagitario, pero tendrás que levantarte del sillón y girar la perilla.
ESCORPIÓN – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Tu carácter podría meterte en una situación incómoda si contestas antes de escuchar. Traes la lengua afilada y, aunque a veces tengas razón, decirla como si estuvieras aventando platos no hará que nadie te entienda mejor. Si surge un desacuerdo, espera a conocer la historia completa y reconoce la parte que te toca. Pedir perdón por una frase hiriente no significa aceptar una culpa que no es tuya; significa hacerte responsable de lo que sí dijiste. Y si alguien te pide empezar de nuevo, observa si viene dispuesto a cambiar algo más que el tono de voz.
Llegarán personas nuevas a tu entorno. Una podría mostrarte una forma distinta de trabajar o de resolver un problema; otra te hará recordar una cualidad tuya que habías dejado guardada. Acércate con curiosidad, pero sin ponerte un disfraz para caer bien. No tienes que fingir que te encanta un plan que te aburre ni reírte de lo que te incomoda. Quien se interese por conocerte de verdad tendrá que convivir también con tus opiniones, tus silencios y ese humor medio filoso que sueltas cuando agarras confianza. Eso sí: ser auténtico no te da permiso de picar donde sabes que duele.
Una noticia podría quitarte una preocupación que vienes cargando. Puede ser una respuesta que esperabas, la mejoría de un asunto familiar o la confirmación de que todavía hay una opción para un proyecto. Recíbela sin adelantarte cinco capítulos. Los cambios favorables también requieren que hagas tu parte: responde a tiempo, pregunta lo que no entiendas y no dejes papeles importantes aventados en cualquier cajón. De paso, respalda tus fotos y archivos. Un teléfono, una computadora o algún aparato de casa podría fallar cuando más lo necesitas; mejor prevenir que acabar mentándole la madre a la pantalla.
Hacia el final de la semana podrían circular chismes familiares. Antes de repetirlos, averigua quién dijo qué y por qué. Una frase sacada de contexto puede convertir la comida del domingo en tribunal, con todos declarando y nadie escuchando. Si el asunto te involucra, habla directamente con la persona indicada y evita mandar mensajes que puedan reenviarse a medio árbol genealógico. Hay secretos que no te corresponde revelar y pleitos ajenos en los que no tienes que meter la cuchara, por más que te inviten con todo y plato.
En el amor, tu intensidad puede encender una conexión bonita, siempre que no quieras saberlo todo desde la primera cita. Si estás soltero o soltera, alguien podría llamar tu atención precisamente porque no intenta impresionarte. Date tiempo de conocerlo antes de pedirle pruebas de confianza que ni una pareja de años sabría presentar. Si tienes pareja, expresa lo que deseas con claridad. La pasión se disfruta más cuando ambos pueden decir qué les gusta, qué les preocupa y cuándo necesitan espacio, sin convertir cada conversación en un interrogatorio.
En el trabajo, tu capacidad para investigar te dará ventaja ante un detalle que otros pasaron por alto. Revisa datos, haz preguntas y presenta una solución que se pueda aplicar. Para cuidar tu salud, descarga la tensión en una actividad que disfrutes y nota cuándo tu cuerpo te pide parar. Traes mucha energía, Escorpión; úsala para construir algo que te entusiasme, no para pelearte con el mundo antes del desayuno.
LIBRA – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Antes de soltar lo primero que se te venga a la boca, cuenta hasta tres, Libra. Traerás el gaznate tan suelto que podrías hacer una broma sobre un asunto delicado y dejar a alguien de tu familia o de tus amistades con el corazón apachurrado. No todo pensamiento necesita micrófono. Si se te escapa una frase hiriente, discúlpate sin agregar el famoso “pero tú también”. Primero repara lo que causaste; después, si hace falta, habla de lo que a ti te molestó. Tener razón sirve de poco cuando la conversación acaba con dos personas sintiéndose peor.
Quizá estos meses te han parecido cuesta arriba y te preguntas por qué ciertas cosas no avanzan. Mira hacia atrás con calma: recuerda qué decisiones tomaste, qué señales ignoraste y cuáles circunstancias escapaban de tus manos. Ahí podrías encontrar una respuesta útil, sin convertir cada tropiezo en una condena contra ti. A veces una puerta se cierra porque insististe en empujarla; otras, porque del otro lado alguien cambió la cerradura. Distinguir la diferencia te ayudará a dejar de darle vueltas al mismo asunto y elegir mejor tu siguiente paso.
Una amistad de tez clara podría meterse en un problema serio y pedirte apoyo. Escúchala antes de ofrecer dinero, prometer que hablarás con alguien o salir corriendo a resolverle todo. Pregunta qué necesita exactamente y hasta dónde puedes ayudar sin descuidar tus propios compromisos. Si el asunto exige la intervención de un profesional o de su familia, anímala a buscarla. Ser buen amigo no significa convertirte en abogado, banco y servicio de emergencias en una sola persona. Acompañar con cabeza fría puede valer más que presentarte con la cartera abierta.
Se asoma un cambio que podría darte otra perspectiva sobre una situación que no entendías. También habrá oportunidades para crecer en un negocio, una venta o una colaboración. Escucha propuestas, compara números y deja por escrito cualquier acuerdo, incluso si la otra persona te cae de maravilla. Las cuentas claras evitan que la amistad termine haciendo corajes frente a una hoja de Excel. No te apresures a anunciar ganancias antes de calcular gastos y tiempos. Un avance pequeño, bien organizado, puede rendir más que un salto enorme dado con los ojos cerrados.
En el amor, evita darle categoría de prueba a cada sospecha que cruza por tu cabeza. Si tienes pareja y algo te inquieta, pregunta directamente qué sucede en lugar de armar un juicio con una foto, un horario y la opinión de tres amistades. Escuchar la respuesta también cuenta. Si estás soltero o soltera, busca a quien sepa conversar cuando hay diferencias; la armonía no consiste en estar de acuerdo hasta con el sabor de las palomitas. Una relación se vuelve más fuerte cuando ambos pueden decir lo que necesitan sin competir por la última palabra.
En el trabajo, tu habilidad para encontrar puntos en común será valiosa ante dos personas que quieren cosas distintas. Propón un acuerdo concreto, con responsabilidades claras, y no cargues tú con lo que les toca resolver a ellas. Cuida también tu salud: haz pausas, sal a caminar si puedes y reserva un rato para algo que te relaje. Vas tan pendiente de mantener el equilibrio de todos que a veces olvidas revisar cómo estás tú. Baja el paso lo suficiente para disfrutar lo que estás construyendo.
VIRGO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de pagar cuentas que otros hicieron. Si alguien prometió, incumplió y ahora pretende que tú des explicaciones, devuélvele la responsabilidad con nombre y apellido. Ya has invertido tiempo, dinero y desvelos en arreglar consecuencias ajenas; seguir haciéndolo solo enseña a los demás que pueden equivocarse a gusto porque tú llegarás con la escoba. Ayuda cuando quieras y puedas, pero no aceptes una culpa que no te pertenece. Una frase sencilla, dicha con calma, puede ahorrarte una bronca enorme: “Eso tendrás que resolverlo tú”. Repítela sin preparar después una disculpa de tres páginas.
Entre el trabajo, la escuela o las vueltas de la casa, has dejado tus propios sueños esperando como cliente en oficina de gobierno. Abre ese cuaderno, busca el curso, revisa el presupuesto o vuelve a practicar aquello que tanto te gustaba. No necesitas tener toda la tarde libre; reserva un espacio pequeño y protégelo igual que proteges una cita importante. Tu vida diaria siempre encontrará cómo llenarse. Si no apartas tiempo para lo tuyo, terminarás siendo muy eficiente para cumplir metas ajenas mientras las tuyas siguen juntando polvo.
Podrías enterarte de una deslealtad entre amistades. Alguien contará cómo le hicieron de chivo los tamales a otra persona, o descubrirás que una conversación privada viajó más lejos de lo que debía. No corras a tomar partido con la primera versión. Escucha a quienes estén involucrados y distingue lo que sabes de lo que te contaron con salsa extra. Si fueron tus palabras las que divulgaron, habla directamente con quien rompió tu confianza y decide qué cosas dejarás de compartirle. No hace falta armar una conferencia familiar para poner distancia.
También hay un asunto del pasado al que vuelves cada vez que algo sale mal. Ya conoces la historia completa, Virgo; contarla de nuevo no cambiará el final. Pregúntate qué acción concreta puedes tomar hoy gracias a lo que aprendiste. Tal vez sea ordenar tus gastos, pedir una oportunidad o dejar de insistir con una persona que solo aparece cuando necesita un favor. El mañana se prepara con decisiones pequeñas, no con noches enteras imaginando cómo habría sido todo si hubieras respondido otro mensaje.
En el amor, empieza por tratarte con el respeto que esperas recibir. Si tienes pareja, expresa una necesidad sin esperar a estar tan molesto o molesta que hasta la puerta del refrigerador te caiga mal. Tu sentido práctico puede ayudar: propón un acuerdo claro y muestra aprecio con un gesto que importe a la otra persona. Quizá sea escucharla sin mirar el teléfono o acompañarla a un pendiente pesado. Si estás soltero o soltera, permite que te conozcan sin convertir cada cita en entrevista de trabajo. Observa la constancia, pero deja espacio para la sorpresa.
En lo laboral, tu capacidad de organización te dará ventaja si eliges bien en qué ponerla. Revisa un proceso que te hace repetir tareas y plantea una mejora sencilla. Tu perfeccionismo es útil hasta que te impide entregar algo que ya está listo. Pon una hora para cerrar, revisar una última vez y avanzar. Cuando termine el día, date un descanso de verdad; no uses cada pausa para buscar otro pendiente. Tu esfuerzo merece resultados, pero tú también mereces una vida fuera de la lista de cosas por hacer.
LEO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja que un asunto tome su curso antes de salir a empujarlo como si fuera carro descompuesto. Quieres respuestas rápidas y, cuando nadie te las da, empiezas a imaginar finales, repartir culpas y preparar discursos que quizá nunca tendrás que pronunciar. Haz lo que te corresponde, pregunta lo necesario y permite que la otra parte responda. Si tu fe te ayuda, recuerda que no todo llega cuando a ti se te ocurre mirar el reloj. Mientras esperas, atiende tu vida; quedarte vigilando el teléfono tampoco va a acelerar el mensaje.
Tómate un momento para mirar el camino recorrido y hacerte una pregunta sin adornos: ¿qué parte de tu vida disfrutas de verdad? Puede que hayas cumplido metas que antes deseabas con toda el alma y hoy apenas les prestes atención porque ya estás persiguiendo la siguiente. También puede haber algo que llevas años queriendo intentar y que siempre dejas para cuando “todo esté en orden”. Ese día rara vez aparece por sí solo. Elige una experiencia que te haga ilusión y encuentra la manera de darle lugar, aunque al principio solo puedas dedicarle una tarde.
Si tienes pareja, revisa cómo se sienten cuando están juntos en un día común, sin fiesta ni fotografías bonitas de por medio. ¿Pueden hablar de lo que les preocupa? ¿Todavía se buscan para contarse algo bueno? Compartir casa, cuentas o costumbres no responde por sí mismo si ambos desean seguir construyendo esa relación. No saques una conclusión en medio de un enojo; abre una conversación sincera y escucha la respuesta completa. Si estás soltero o soltera, disfruta los halagos sin creer que le debes tu tiempo a quien sepa echarte flores. Tu carisma atrae miradas; la atención constante se gana de otra manera.
Una situación podría poner a prueba tu paciencia. Tal vez un plan cambie a última hora o alguien incumpla un acuerdo y te den ganas de sacar el rugido completo. Antes de actuar, identifica qué puedes resolver hoy y qué necesita una conversación más tranquila. Has superado caídas que en su momento parecían definitivas; recuerda qué hiciste bien para levantarte y qué error prefieres no repetir. Ser fuerte no significa aguantarlo todo con una sonrisa de fotografía. También puedes pedir apoyo y decir que necesitas pensar antes de decidir.
En el trabajo, tu liderazgo se notará cuando ayudes a ordenar un proyecto que trae a todos dando vueltas. Comparte una propuesta clara, escucha las objeciones y reparte tareas según lo que cada persona sabe hacer. Tienes creatividad para destacar, pero no necesitas apagar las ideas ajenas para que las tuyas brillen. Si te ofrecen una nueva responsabilidad, pregunta por los tiempos y los recursos antes de aceptar. Un “sí” bien pensado vale más que prometer el cielo y acabar trabajando hasta con los codos.
Cuida tu vitalidad con el mismo interés que pones en cumplir tus compromisos. Come con calma cuando puedas, duerme lo suficiente y date un gusto que no termine convirtiéndose en obligación. Si notas que llevas días agotado o agotada, ajusta tu ritmo. La vida puede pedirte mucho, Leo, pero también merece encontrarte presente para disfrutar lo que ya lograste. Hoy puedes avanzar sin correr y querer a otros sin olvidarte de ti.
CÁNCER – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si en casa alguien hace un comentario que te toca una herida vieja, respira antes de contestar. Traes emociones acumuladas y podrías convertir una diferencia pequeña en una discusión que termine sacando hasta lo que pasó en la Navidad de hace cuatro años. Di qué te molestó con palabras claras, sin aventar indirectas para ver quién las recoge. También escucha si la otra persona tiene algo válido que señalarte. Tener carácter te ha ayudado a defender lo tuyo; úsalo para sostener una conversación difícil, no para ganar a gritos una pelea que después lamentarás.
Revisa las expectativas que has puesto sobre ciertas personas. Quizá esperas que un familiar se acuerde de una fecha, que una amistad ofrezca ayuda sin pedírsela o que alguien responda con el mismo cariño que tú das. Si lo necesitas, dilo. La gente no siempre sabe leer lo que callas, aunque te conozca desde que usabas uniforme escolar. Y si ya lo expresaste varias veces y la respuesta sigue siendo la misma, decide con base en sus actos. Esperar un cambio sin ninguna señal puede dejarte parado o parada frente a una puerta que nadie piensa abrir.
También te toca reconocer un error propio. Puede ser una promesa que no cumpliste, una decisión tomada por orgullo o una palabra dicha para lastimar cuando te sentiste herido o herida. No busques una excusa perfecta: admite lo sucedido, ofrece reparar lo posible y cambia tu manera de actuar cuando se repita una situación parecida. Aprender la lección requiere algo más que jurar “ahora sí”. Si necesitas poner un recordatorio, pedir ayuda o alejarte unos minutos antes de discutir, hazlo. Tu futuro agradecerá ese pequeño esfuerzo más que otro discurso de arrepentimiento.
Hay algo que sigues esperando aunque en el fondo sabes que quizá no llegue: una explicación, una invitación o el regreso de una etapa que te hacía sentir seguro o segura. Date permiso de sentir la tristeza que eso provoca, pero no suspendas tus planes mientras alguien más decide qué hacer con su vida. Soltar puede empezar con un gesto concreto: guardar un objeto, dejar de revisar una conversación o aceptar una invitación que antes rechazabas por quedarte disponible. Avanzar no borra lo que sentiste; te devuelve espacio para vivir lo que viene.
En el amor, busca un momento de cercanía que vaya más allá de preguntar cómo estuvo el día mientras cada quien mira su pantalla. Si tienes pareja, cuéntale algo que te preocupa y pregúntale qué ha estado sintiendo últimamente. Demostrar cariño también es acordarse de un detalle y cumplirlo. Si estás soltero o soltera, no te conformes con alguien que aparece solo cuando necesita compañía. Tu manera de cuidar es valiosa; entrégala donde también haya interés por saber cómo estás tú.
En el trabajo, tu intuición puede alertarte de que falta información antes de cerrar un acuerdo o entregar una tarea. Revísala, pregunta y usa los datos para respaldar lo que percibes. Tu sensibilidad también te ayudará a notar cuándo un compañero necesita una explicación más clara. Al terminar, procura desconectarte un rato. Descansar, comer con calma y buscar un espacio tranquilo te permitirá responder mejor mañana. No tienes que cargar cada emoción familiar hasta la almohada; tu noche también merece un poco de paz.
GÉMINIS – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Con tu pareja podrías vivir uno de esos momentos sencillos que terminan valiendo más que una salida carísima: una plática sin interrupciones, una comida improvisada o la risa que aparece justo después de un día pesado. Disfrútalo sin buscarle la trampa. Si han venido discutiendo por celos o inseguridades, esa calma también puede servir para hablar de lo que cada quien necesita. Digan qué les incomoda con ejemplos claros; “tú siempre haces lo mismo” solo consigue que el otro saque su propia lista y se arme el mitote.
Hay una diferencia entre pedir tranquilidad y exigirle a alguien que rinda cuentas por cada minuto de su día. Si te sientes inquieto o inquieta por una situación, habla antes de empezar a investigar como detective con tres cafés encima. Y si eres tú quien ha dado motivos para desconfiar, acepta que recuperar la confianza requiere actos constantes, no un discurso precioso que dura menos que una historia de Instagram. Su relación puede fortalecerse al atravesar un desacuerdo, siempre que ambos quieran resolverlo y ninguno utilice el cariño para controlar al otro.
Un encuentro con alguien de tu pasado podría dejarte pensando. Quizá te topes con una antigua amistad, una expareja o una persona que conoció una versión tuya muy distinta. Observa qué sentiste al verla sin convertir ese instante en una señal de que debes regresar a su vida. Tal vez lo que extrañas sea una época, un lugar o la persona que tú eras entonces. Si quedó una conversación pendiente y todavía tiene sentido tenerla, busca el momento adecuado. Si solo abriría una herida que ya estaba cerrando, permite que el encuentro sea eso: un encuentro.
Te tocará aceptar que no siempre tienes la razón, aunque traigas veinte argumentos preparados y hasta ejemplos con fecha. Alguien podría señalarte un detalle que pasaste por alto en un asunto familiar o laboral. Escucha hasta el final antes de defenderte. Cambiar de opinión ante información nueva habla bien de ti; aferrarte a una idea solo para ganar la discusión te puede hacer perder algo más valioso. Tu capacidad de conversar abre puertas cuando la usas también para preguntar, no únicamente para responder más rápido que todos.
La impaciencia puede jugarte otra broma. Has puesto esfuerzo en un plan y quieres resultados inmediatos, como si la vida funcionara con entrega a domicilio. Revisa si falta algún paso bajo tu control y atiéndelo; después deja de medir el avance cada diez minutos. Si tu fe te acompaña, úsala para mantenerte firme mientras haces tu parte. Cerrar un ciclo también requiere dejar de comparar cada oportunidad nueva con aquella que no salió como querías. Esta vez permite que las cosas tengan su propio ritmo.
En el trabajo, tu facilidad para adaptarte te ayudará si cambian una tarea o te piden proponer una solución distinta. Expón tu idea con orden para que los demás puedan aplicarla, y anota los acuerdos antes de saltar a lo siguiente. Tu creatividad necesita espacio, pero también seguimiento. Cuida tu mente con pausas reales: levántate, estira el cuerpo y aléjate un rato de las pantallas. Una actividad que te haga pensar por gusto, como leer o aprender algo nuevo, puede devolverte entusiasmo. Hasta tu cabeza necesita salir a tomar aire de vez en cuando.
TAURO – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de darle crédito ilimitado a quien te falla cada vez que le entregas tu confianza. Una disculpa puede ser sincera, pero si después viene la misma conducta, tienes derecho a cambiar la manera en que te relacionas con esa persona. No necesitas anunciar una despedida con música dramática; basta con dejar de confiarle asuntos importantes y mirar lo que hace, no lo que promete. Cerrar un ciclo también puede significar dejar de discutir por una explicación que nunca llega. Tú decides cuánto espacio le das a quien trata tus sentimientos como si fueran cosa prestada.
Últimamente podrías sentir que no te hallas ni en tu propia rutina. Haces lo de siempre, cumples con todos y aun así te preguntas para qué camino vas. Siéntate un rato a identificar qué parte te pesa: ¿el trabajo, una relación, los horarios o la presión de parecer conforme? No tienes que cambiar toda tu vida antes del almuerzo. Empieza por elegir una decisión que sí dependa de ti. Tal vez puedas retomar una actividad abandonada, ordenar tus gastos o buscar información sobre una oportunidad que te interesa. Un paso pequeño puede mostrarte más que cien vueltas en la cabeza.
Cuidado con quien pretende decidir por ti usando la culpa. Si escuchas frases como “después de todo lo que hice por ti”, toma aire antes de aceptar algo que no quieres. Agradecer un favor no te obliga a entregar el volante de tu vida. Responde con respeto y mantén tu postura. Eso sí, revisa también tu manera de hablar: cuando te sientes acorralado o acorralada, tu terquedad sale con todo y cuernos. Puedes decir que no sin insultar a nadie. Así evitas convertir una buena decisión en un pleito que te robe el resto del día.
Vienen momentos agradables que conviene recibir sin estar buscando dónde se esconde la bronca. Podría salir bien una gestión, llegar una invitación o aparecer una solución a algo que te preocupaba. Si tu fe te acompaña, agradece esa oportunidad y aprovéchala haciendo tu parte. Mantener una actitud más positiva no significa fingir que todo está de maravilla; significa reconocer lo que funciona mientras resuelves lo pendiente. No entregues una tarde bonita a personas que solo llaman para vaciarte sus problemas y luego desaparecen cuando necesitas hablar.
En el amor, demuestra tu lealtad con hechos que la otra persona pueda sentir. Si tienes pareja, pregunta qué le haría más ligero un día difícil y cumple algún detalle sin esperar aplausos. También expresa lo que tú necesitas; nadie puede cuidarte bien si siempre respondes “nada” cuando algo te molesta. Si estás soltero o soltera, no te conformes con palabras tiernas de alguien que solo aparece cuando le conviene. La calidez que ofreces merece una presencia constante, aunque ninguna relación sea perfecta.
En el trabajo, tu perseverancia puede dar frutos si revisas hacia dónde estás empujando. Define una meta medible y pregúntate si tus tareas diarias te acercan a ella; trabajar muchísimo no siempre equivale a avanzar. Si descubres un método mejor, pruébalo antes de descartarlo por costumbre. En la salud, cuida tus horarios de comida y sueño con paciencia, sin querer corregir todo de un jalón. Escucha las señales de cansancio y haz espacio para descansar. Tu estabilidad se construye también en esos ratos en que eliges cuidarte.
ARIES – 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Habrá días en que todo avance bonito y otros en que hasta abrir un frasco te saque de quicio. La diferencia es que ahora sabes distinguir un mal rato de una mala vida. Antes una contrariedad te hacía aventar el plan completo por la ventana; hoy puedes detenerte, resolver lo urgente y dejar el resto para cuando tengas la cabeza más clara. No te llames tonto o tonta por decisiones antiguas. En aquel momento sabías menos, y precisamente por eso aprendiste. Usa esa experiencia cuando alguien intente venderte otra vez una promesa que ya conoces de memoria.
Un asunto del pasado podría asomarse con cara de oportunidad nueva. Antes de volver, pregúntate qué cambió aparte de la manera en que te lo están contando. Si la respuesta sigue siendo “nada”, conserva tu camino. También cuida por dónde andas, sobre todo si sales con prisa, cargas cosas pesadas o vas mirando el teléfono mientras caminas. Una caída o un golpe por querer hacer tres cosas a la vez te arruinaría planes que sí te ilusionan. Baja un poquito la velocidad; no hay premio por llegar primero a la esquina.
La idea de un viaje comenzará a rondarte la cabeza. Quizá todavía no tengas fecha ni compañía, pero puedes revisar cuánto costaría, qué días tendrías disponibles y qué lugar de verdad quieres conocer. Así el antojo deja de ser una foto guardada y se convierte en un plan posible. Tampoco hace falta irte al otro lado del mundo para cambiar de aire. Una escapada cercana podría darte historias nuevas y una tarde sin las mismas cuatro paredes. Invita a quien disfrute el camino contigo, incluso cuando haya tráfico y toque comprar comida en una gasolinera.
En cuestiones del corazón, has puesto mucha atención a lo que haces por otros y poca a cómo te sientes después. Si tienes pareja, mira si el interés viaja en ambos sentidos. Una persona no puede organizar cada encuentro, pedir perdón siempre y sostener todas las conversaciones mientras la otra solo aparece a la hora de los besos. Habla con claridad sobre lo que necesitas y escucha su versión. Si estás soltero o soltera, tu pasión puede atraer miradas, pero elige a quien también tenga ganas de conocerte cuando se termine el coqueteo. La química enciende la estufa; para cenar hace falta que alguien se ponga a cocinar.
En el trabajo, habrá una decisión que pida firmeza. Reúne la información necesaria y toma postura sin convertir cada comentario ajeno en una orden. Tu liderazgo se nota cuando explicas el rumbo y aceptas preguntas, no cuando golpeas la mesa para que todos te sigan. Si un proyecto se complica, reparte tareas y establece una fecha para revisar avances. Hacerlo todo tú podría darte la satisfacción de decir “se los dije”, pero también te dejaría trabajando mientras los demás se van por tacos.
Tu energía necesita espacio para recuperarse. Mantén una actividad física que disfrutes y puedas sostener, aunque sea una caminata breve, y nota cuándo el estrés te hace apretar la mandíbula hasta dormido. Busca ratos sin pendientes ni discusiones ajenas. Hay mucho por vivir y quizá pronto por viajar, Aries; llegar con fuerzas también forma parte del plan.